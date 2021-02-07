العراق: إخلاء 13 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة بموانئ البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية بالعراق، إخلاء 13 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في موانئ البصرة.وأشارت الهيئة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأحد ـ إلى أنها مستمرة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى كاظمي بإخلاء الحاويات الكيميائية وشديدة الخطورة من الموانئ".ولفتت الهيئة، إلى "قيام مينائي أم قصر الجنوبي والاوسط بإخلاء 13 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة بعد استكمال كافة الإجراءات لاستبعادها إلى أماكن نائية وآمنة بعيدا عن المنشآت والمناطق السكنية.