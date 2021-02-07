إصابات «كورونا» في إيطاليا تصل إلى 2.63 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، إلى 2.63 مليون حالة إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 91 ألفًا و3 حالات.وبحسب البيانات، تعافى من المرض 2.11 مليون مصاب حتى الآن.وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 53 أسبوعًا.