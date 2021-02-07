2618 وفاة وأكثر من 102 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل 102 ألف و420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 26 مليونًا و916 ألفًا و192 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 2618 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 462 ألفا و173 حالة.وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 59 مليونا و304 آلاف و600 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 39 مليونا و37 ألفا و964 جرعة على الأقل للمواطنين.