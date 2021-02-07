اليوم.. بدء «الأوكازيون الشتوى»

تنطلق عروض "الأوكازيون الشتوى" لعام 2021 اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة شهر، وسيكون لكل محل أسبوعين.وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أوضحت أنه على من يريد المشاركة في الأوكازيون، التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.ومن المتوقع أن تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 50%، وأن ذلك سيكون وفقا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.وقالت التموين، إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة والتنسيق مع المديريات بالمحافظات المختلفة والأجهزة الرقابية بالوزارة.