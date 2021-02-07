412 إصابة جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، أنها سجلت 412 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 20 حالة واردة.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، عن بيان أصدرته وزارة الصحة - أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 129 ألفا و643 حالة، تعافى منهم 121 ألفا و569 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و846 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1228 حالة بعد تم تسجيل خمس حالات جديدة.