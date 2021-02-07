12 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند 12 ألفا و59 إصابة حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و826 ألفا و363 حالة.وذكرت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة ذاتها 78 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و996 حالة.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 148 ألفا و766 حالة.