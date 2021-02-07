مقتطفات من مقالات كبار كتاب صحف اليوم

اهتم كتاب مقالات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأحد بعدد من القضايا، من بينها الملفات التي سيبحثها رئيس الاتحاد الإفريقى الجديد فليكس تشيسكيدى والتي من بينها ملف سد النهضة نتائج ملتقى الحوار السياسى الليبى الذى انعقد فى جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وما يقدمه رجال القوات المسلحة البواسل على مدار العصور.وأعرب الكاتب ‬عبدالمحسن ‬سلامة رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام في مقاله بعنوان "مشكلات إفريقيا المزمنة على مائدة القمة الـ34" عن اعتقاده بأن هناك آمالا كثيرة يمكن عقدها على القمة الإفريقية الـ 34 التى تنعقد الآن على مدى يومين «أمس واليوم» وذلك بسبب انعقادها افتراضيا، واقتصارها على مناقشة ملفين اثنين بشكل أساسي هما ملف الإصلاح المؤسسى، والثانى هو ملف فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».وأشار الكاتب إلى أن هناك ملفات كثيرة عالقة ومؤجلة للمباحثات والجهود التى سوف يبذلها رئيس الاتحاد الإفريقي فليكس تشيسكيدى رئيس الكونغو الديمقراطية.. لافتا إلى أنه من الملفات الشائكة التي لا تزال تراوح مكانها ملف سد الأزمة الإثيوبي الذي فشلت جنوب إفريقيا في إدارة مفاوضاته، ولم تنجح في تحقيق تقدم ملموس على الأرض فيه.وأضاف الكاتب أن جنوب إفريقيا اكتفت بتنظيم جلسات المفاوضات التي استهلكت وقتا كبيرا في الأمور الإجرائية، في حين لم يتم التوصل إلى حلول موضوعية للمشكلات الأساسية التي تشغل بال دولتي المصب «مصر والسودان».وأوضح أن السودان من جانبها تصر على ضرورة إدخال الخبراء الأفارقة في المفاوضات الدائرة الآن، فى حين تتهرب إثيوبيا من استحقاقاتها وتراوغ لكسب المزيد من الوقت.. مشيرا إلى أن إثيوبيا لجأت مؤخرا إلى إشعال ملف الحدود مع السودان، متجاهلة فى ذلك الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين عام 1902 ولجأت لنفس أسلوب المراوغة والتسويف والتلاعب بالألفاظ كما تفعل فى ملف السد.وتابع قائلا "إثيوبيا تقوم باقتحام الحدود السودانية وقتل المزارعين، وتعلن أنها تتمسك بالحلول الودية، وهو ما دفع السودان إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لردع العدوان الإثيوبي واستعادة الأراضى السودانية المحتلة من الجانب الإثيوبي".. مصر من جانبها تتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول السد، وهو ما يؤكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف اللقاءات.وأعرب الكاتب عن اعتقاده أن تشهد رئاسة «الكونغو» للدورة الجديدة للاتحاد الإفريقي انفراجة في أزمة السد لأن «الكونغو» واحدة من دول حوض النيل التى تضم (إريتريا، أوغندا، إثيوبيا، السودان، الكونغو الديمقرطية، جنوب السودان، بوروندى، تنزانيا، رواندا، كينيا، مصر).. مشيرا إلى أن وجود «الكونغو» ضمن دول حوض وادي النيل يجعلها أكثر قدرة على إدارة هذا الملف «المزعج»، والذى أصبح يتطلب إيجاد حل سريع وعادل وملزم له قبل أن يتحول إلى صداع فى رأس القارة، ويتحول من أداة للتكامل إلى مصدر للمشكلات والأزمات.وأكد سلامة، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحة وصريحة فى هذا الأمر، والتى كان آخرها فى الأسبوع الماضى حينما أكد أن مصر ترفض أى مساس بحقوقها المائية خلال اجتماعه مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، وكذلك خلال القمة المصرية ـ الكونغولية.وأشار إلى أن الكرة الآن فى ملعب الاتحاد الإفريقى من أجل إيجاد حل قانوني ملزم وعادل في أزمة السد الإثيوبى، وإنهاء عقد من الزمان على التعنت الإثيوبي الذى كان سببا فى إفشال كل المحاولات الجادة للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم بدءا من المفاوضات الثلاثية المباشرة التى أسفرت عن اتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث والذى تنتهكه إثيوبيا الآن، ولا تلتزم ببنوده الواضحة والصريحة، ومرورا بالمفاوضات الدولية التى جرت برعاية أمريكية وبمشاركة من البنك الدولى والتى أسفرت هى الأخرى عن اتفاق شبه نهائى تهربت إثيوبيا من التوقيع عليه فى اللحظات الأخيرة، وانتهاء بمفاوضات البيت الإفريقى تحت رعاية جنوب إفريقيا التى لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن، لينتقل الملف إلى الكونغو التى تبدأ رئاستها للاتحاد اعتبارا من اليوم لعل وعسى أن تنجح فى هذا الملف الشائك ليتحول النهر إلى أداة للتعاون والتكامل بين دول الحوض، وليس مصدرا للقلق والتوترات كما تريد إثيوبيا.من جانبه.. قال الكاتب عبد الرازق توفيق رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية"، إنه وبالرغم من أن الوطن يواجه تحديات كثيرة.. وتهديدات أخطر.. إلا أن عقيدة الرجال والأبطال والشرفاء، لم ولن تتغير.. من الفداء والعطاء والتضحية والانتماء والولاء للوطن والأرض.وأشار إلى أن "الواجب.. الشرف.. الوطن" هم شعار الكلية الحربية التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1181 أي أن عمرها وتاريخها وصل إلى 210 أعوام.. استحقت بـجـدارة أن تكون معقل الوطنية.وأضاف أن ما قدمه رجـال القوات المسلحة البواسل على مدار العصور.. وفـي أدق لحظات وفترات التاريخ.. يجعلنا نفخر ونعتز بهذه المؤسسة الوطنية الشريفة التي تتكون وتتشكل من أبناء المصريين.. وتدافع عن حقهمً عطاء في الحياة والكرامة والسيادة والاستقلال.. وأيضا أبطالنا الشرفاء من رجـال الجيش المصرى وفى القلب منهم الشهداء الأبرار.. هو مصدر فخر وتقدير هذا الشعب العظيم.. الذى يعتبر الانضمام لقواتنا المسلحة ً لا يضاهيه شرف.ووجه التحية لكل مقاتل مصرى شريف.. يسهر من أجل حماية هذا الوطن.. ويبذل الجهد والعرق لضمان سلامته.. ولكل رجال القوات المسلحة الذين أعطوا بلا حدود.. فنالت مصر الخلود.. ولقادة همهم وشغلهم الشاغل هو قوة وكرامة مصر وشعبها وأن تظل مرفوعة الهامة.. وللرئيس عبدالفتاح السيسى باني مصر الحديثة القوية القادرة الصلبة العصية بجيشها وشعبها على كل متآمر وعدو وكل من يضمر لمصر الكراهية والضرر.