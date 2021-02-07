افتتاحيات الصحف تركز على أحداث لبنان

ركزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الأحد، في افتتاحياتها على عدد من الموضوعات المهمة منها الأحداث التي يمر بها لبنان الشقيق، والإصلاحات الواعية" والقدرة على مواجهة تداعيات أزمة كورونا.. وتخفيف الآثار السلبية التى عانى منها الاقتصاد العالمى فى شتى الدول الكبرى والصغرى.وقالت صحيفة الأهرام في افتتاحية عددها تحت عنوان "لبنان لا يستحق كل هذا" إن الأحداث التي يمر بها لبنان الشقيق، بدءا من اغتيال رفيق الحريرى فى فبراير 2005، وانتهاء بمقتل لقمان سليم في فبراير الجاري، لا تفسير لها سوى وجود قوى مازالت ترى نفسها أعلى من الدولة اللبنانية، بل إنها تتعامل مع الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، وكأنها أداة في يدها لتنفيذ إما مصالح، سياسية ودينية وأيديولوجية، خاصة بهذه القوي، أو لتنفيذ مصالح دول أخرى فى المنطقة. لن ينعم لبنان بالاستقرار إلا عندما تنتهى حالة ظاهرة «التنظيم ــ الدولة» داخل لبنان، وعندما تؤمن جميع القوى والتيارات السياسية والدينية اللبنانية بأن الانتماء للدولة يَجُبْ أى انتماءات مهما كانت، وعندما تؤمن هذه القوى والتيارات بأن حركتها الداخلية أو الخارجية ـ إن جاز أن تكون هناك حركة خارجية لهذه التيارات ـ يجب أن تظل محكومة بالمصلحة الوطنية اللبنانية وبالدستور والقانون اللبناني دون غيرها، وعندما تؤمن أيضا بأنه لا يوجد إلا «سيادة» لبنانية واحدة، وأن المسئول الوحيد عن التعبير عن هذه السيادة وحمايتها هو الدولة اللبنانية فقط، ممثلة فى حكومتها وجيشها الوطني. طالما بقيت ظاهرة «التنظيم-الدولة» ستبقى ظواهر القتل والإرهاب، وتعطيل تشكيل الحكومات، والحكومات المشلولة، وتوريط الدولة اللبنانية فى صراعات إقليمية لا مصلحة لها فيها، بما يتضمنه ذلك من تعريض الأمن القومي اللبناني للمخاطر وربطه بحالة الأمن الإقليمى الهش. لقد بدأت هذه الظاهرة عندما قَبِلَ البعض فكرة تولى فاعل محلى مسؤولية الدفاع عن الأمن القومي، ومنحه سلطة تحديد ماهية المصلحة الوطنية وكيفية حمايتها، وعندما سمحت قوى سياسية بتحويل نفسها كأدوات فى يد قوى خارجية.وأكدت الصحيفة أن الوضع القائم فى لبنان يمثل معضلة كبرى، ليس للبنانيين وحدهم، لكنه معضلة كبيرة على المستويين الدولى والإقليمى أيضا.. مشيرة إلى أن الخروج من هذه المعضلة يحتاج إلى سياسات دولية وإقليمية فاعلة لإنهاء الدعم السياسى والمادى الذى يحظى به فاعلون لبنانيون محليون من جانب قوى إقليمية بعينها. وهى مهمة شاقة ومعقدة. ويتطلب قبل ذلك كله إرادة لبنانية قوية لإنهاء هذه الظاهرة.وأعربت الصحيفة عن أملها أن تتوافر الإرادة الدولية والإقليمية والمحلية، وأن تتوافق هذه الإرادات على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة فى أسرع وقت ممكن.ومن جانبها.. قالت صحيفة الجمهورية في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم تحت عنوان " الإصلاحات الواعية" إن الـقـدرة على مواجهة تداعيات أزمة كورونا.. وتخفيف الآثار السلبية التى عانى منها الاقتصاد العالمى فى شتى الدول الكبرى والصغرى.. الصناعية المتقدمة والأخرى غير المتقدمة.. والقدرة على تجاوز الأزمات والتصدي للتحديات.. لم تأت من فراغ ولم تكن مصادفة وإنـمـا جــاءت من حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها بعناية ودراسة وساهمت بدرجة كبيرة فى ارتفاع معدل النمو وخفض نسبة البطالة.. وجاءت من ثمار الإجــراءات الواعية التى نفذتها الحكومة وساندها الشعب وأشاد بها العالم.. وأشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وخبراء المال والأعمال فى العالم.وأضافت الصحيفة أن ما يحدث يأتي في إطار اهتمام الدولة بمواصلة العمل في إنجاز المشروعات القومية العملاقة فــى مختلف المجالات.. وفـى المواعيد المحددة وفـق الجدول الزمنى للانتهاء منها ووفق أعلى المعـايـيـر العالمية والمواصفات القياسية.. وبالتزامن مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية البلاد والعباد من هذا الوباء الذى يجتاح العالم وجعـل العديد من الدول الأوروبيـة تلجأ إلى الإغلاق الكامل وتتعطل المصالح والمصانع ويتوقف العمل والانتاج ويتكبد الاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.