تفاصيل إطلاق «الاتصالات» منحة التدريب الاحترافي في الذكاء الاصطناعي

يعلن معهد تكنولوجيا المعلومات «iTi» التابع لوزارة الاتصالات، عن فتح باب التقدم للدفعة الأولى من منحة التدريب الاحترافي في الذكاء الاصطناعي (AI-Pro) بالشراكة مع كلية «EPITA» الفرنسية.يبدأ التدريب بدا من 28 فبراير 2021 لمدة تصل إلى 9 أشهور بمحافظات «القاهرة- الإسكندرية- المنصورة- الإسماعيلية»، يتلقى المتدرب 50% من البرنامج عبر الإنترنت.وتتطلب عملية القبول، التسجيل من خلال منصة «ITI»، وتحميل المستندات الخاصة بك، ثم بتحميل شهادات التعلم والشارات (اختياري)، والحصول علىالامتحان الفني، وإجراء مقابلة الفيديو الخاصة بك، وأخيرًا المقابلة النهائية مع لجنة «ITI» و«EPITA» المشتركة (القائمة المختصرة فقط)سجل بياناتك الآن عبر الرابط التالي:http//:iti.gov.egiti/programs/detailsPTP-AIيقدم البرنامج تجربة تعلم بتوازن دقيق بين الأساسيات النظرية والتطبيقات والأدوات العملية. مما يؤهل خريجي البرنامج لفرص عمل متنوعة في التخصصات التالية:• Machine Learning Engineer• Artificial Intelligence Engineer• Software Engineer- Machine Learningمدربين معتمدين من كلية الحاسوب والتكنولوجيا المتقدمة الفرنسية (EPITA) بخبرات اكاديمية وصناعية متنوعة.و للمزيد من التفاصيل عن البرنامج والمبادرات برجاء زيارة صفحة البرنامج على موقع اكاديمية الذكاء الاصطناعي للمعهد.AI Talents Hub ( https:ai.iti.gov.egepitaai-engineer )برنامج تدريب AI-PROمسارات مهندس الذكاء الاصطناعي - EPITAبرنامج تدريب AI-PROبرنامج التدريب المهني على الذكاء الاصطناعي (AI-PRO)العقول المبدعة في الذكاء الاصطناعينظرة عامة على البرنامجبرنامج محترف الذكاء الاصطناعي (AI-Pro) هو برنامج تدريب احترافي لما بعد التخرج لمدة 9 أشهر في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي يوفر البرنامج تجربة تعليمية فريدة من نوعها مع توازن بين الأسس النظرية والأدوات العملية والتطبيقات إتاحة عدد كبير من فرص العمل في مجال التكنولوجيا الأسرع نموًا. تم تطوير البرنامج بالشراكة مع كلية الدراسات العليا الفرنسية لعلوم الكمبيوتر والتقنيات المتقدمة (EPITA).من يمكنه التقديم؟يمكن للمرشحين الذين يستوفون المتطلبات التالية التقدم إلى البرنامج:بكالوريوس. في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو المجالات ذات الصلة.سنة التخرج 2011 وما بعدهاالبكالوريوس التراكمي درجة "جيد" أو أعلى.لديك الخلفية الفنية اللازمة للبرنامج:معرفة أساسية بهياكل البيانات والخوارزميات، مع القدرة على قراءة وفهم برامج الكمبيوتر.الفهم الأساسي لحساب التفاضل والتكامل والجبر الخطي والإحصاء.مهارات الاحتمال والإحصاء الأساسية.الأهداف الوظيفية الواضحة للذكاء الاصطناعي وفهم هيكل البرنامجمهارات الاتصال باللغة الإنجليزية المقبولة.لماذا التسجيل في هذا البرنامج؟برنامج الابتعاث الكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT).تدريب موجه للتطبيق مع المشاريع ذات الصلة بالصناعة في البرمجة اللغوية العصبية ومعالجة الصور ورؤية الكمبيوتر وأنظمة التوصية وعلوم البيانات والبيانات الضخمة.الوصول إلى أحدث بنية تحتية للتعلم العميق.جميع المدربين معتمدين من EPITA ولديهم خبرة صناعية وأكاديمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.يحصل جميع خريجي البرنامج على شهادة ITI الرسمية في الذكاء الاصطناعي المدعوم من EPITA.الملامح الوظيفية لخريجي البرنامج المستهدفامتحان القبول الفنيسيتم إجراء تقييم ITI AI-Pro لامتحان القبول الفني عبر الإنترنت بالشراكة مع workera.ai، حيث يقيس مكانك في المجالات الأربعة التالية (علم البيانات، والترميز الحسابي، والرياضيات، ومحو الأمية بالذكاء الاصطناعي).يتم إنشاء التقييمات التكيفية المحوسبة من قبل فريق من الخبراء في كل من الذكاء الاصطناعي والتقييمات. يقود الفريق الدكتور أندرو نج وكيان كاتانفوروش من Workera وDeepLearning.AI وجامعة ستانفورد. تغطي مكتبة الأسئلة الضخمة الخاصة بنا أكثر من 800 من مهارات الذكاء الاصطناعي والبيانات من أجل منحك رؤية شاملة لقدراتك.نوصي بمراجعة الموارد التالية قبل البدء في التقييم.التحضير لقسم علوم البياناتالتحضير لقسم الترميز الحسابيالتحضير لقسم الرياضياتالتحضير لقسم محو الأمية بالذكاء الاصطناعيطوال مدة التقييم، سيعمل Workera كمراقب لضمان سلامة الاختبار على هذا النحو، سيتمكن Workera من الوصول إلى كل من ميكروفون الكمبيوتر والكاميرا أثناء نشاطك في التقييم. سيتم إبلاغ ITI عن أي سلوك مشبوه في نشاط الكاميرا و أو سطح المكتب وقد يؤدي إلى إلغاء التقييم.لمزيد من التفاصيل، راجع دليل تقييم Workera ITI AI Pro،منهاج دراسيالفترة 1: التأسيستشمل فترة الثلاثة أشهر هذه جميع الدورات اللازمة في الرياضيات والبرمجة لصقل المهارات الفنية للطلابدورات الفترة التأسيسيةتمثيل المعرفة وتاريخ الذكاء الاصطناعيمقدمة إلى بايثوناحتمالية التعلم الآليالتحسين لعلوم البياناتالجبر الخطي لعلوم البياناتبرمجة JAVA & UMLورشة الخوارزمية: البدءالخوارزميات العدديةاستكشاف وإعداد البياناتالفترة الثانية: التميزتتضمن فترة الثلاثة أشهر هذه النظرية الأساسية والأدوات والتطبيقات للذكاء الاصطناعي (ML، DL، NLP، Computer Vision...).دورات فترة التميزوسيط بايثون لعلوم البياناتقواعد بيانات NOSQLتعلم الآلة 1: مقدمة وML الإحصائيتعلم الآلة 2: طرق بايزي وغير خاضعة للرقابةالشبكات العصبية والتعلم العميقتعزيز التعلمسبارك وبايثون للبيانات الضخمةالبنية التحتية للبيانات الضخمة والحوسبة السحابيةعرض مرئي للمعلوماتإدارة LINUXالفترة 3: فترة التشغيلتركز هذه الفترة على الممارسة وكيفية إنشاء وتطبيق نتائج الفترتين 1 و2 في مشاريع الحياة الواقعية. سيتعين على الطلاب اختيار قطاع النشاط لإجراء مشاريعهم.دورات الفترة التشغيليةالذكاء الاصطناعي في معالجة الصور والفيديوالذكاء الاصطناعي في معالجة الإشارات والصوتالتعلم العميق لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP)أنظمة التوصيةعلم البيانات في الإنتاجالتطوير الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعيمنهجية مشروع الذكاء الاصطناعي والتصنيعالتعلم عن طريق العمل: مجالات مختلفة من التطبيقات