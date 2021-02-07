تفاصيل إطلاق «الاتصالات» منحة التدريب الاحترافي في الذكاء الاصطناعي
الأحد 07/فبراير/2021 - 01:07 م
طارق عتمانطباعة
يعلن معهد تكنولوجيا المعلومات «iTi» التابع لوزارة الاتصالات، عن فتح باب التقدم للدفعة الأولى من منحة التدريب الاحترافي في الذكاء الاصطناعي (AI-Pro) بالشراكة مع كلية «EPITA» الفرنسية.
يبدأ التدريب بدا من 28 فبراير 2021 لمدة تصل إلى 9 أشهور بمحافظات «القاهرة- الإسكندرية- المنصورة- الإسماعيلية»، يتلقى المتدرب 50% من البرنامج عبر الإنترنت.
وتتطلب عملية القبول، التسجيل من خلال منصة «ITI»، وتحميل المستندات الخاصة بك، ثم بتحميل شهادات التعلم والشارات (اختياري)، والحصول على
الامتحان الفني، وإجراء مقابلة الفيديو الخاصة بك، وأخيرًا المقابلة النهائية مع لجنة «ITI» و«EPITA» المشتركة (القائمة المختصرة فقط)
سجل بياناتك الآن عبر الرابط التالي:
http//:iti.gov.egiti/programs/detailsPTP-AI
يقدم البرنامج تجربة تعلم بتوازن دقيق بين الأساسيات النظرية والتطبيقات والأدوات العملية. مما يؤهل خريجي البرنامج لفرص عمل متنوعة في التخصصات التالية:
• Machine Learning Engineer
• Artificial Intelligence Engineer
• Software Engineer- Machine Learning
مدربين معتمدين من كلية الحاسوب والتكنولوجيا المتقدمة الفرنسية (EPITA) بخبرات اكاديمية وصناعية متنوعة.
و للمزيد من التفاصيل عن البرنامج والمبادرات برجاء زيارة صفحة البرنامج على موقع اكاديمية الذكاء الاصطناعي للمعهد.
AI Talents Hub ( https:ai.iti.gov.egepitaai-engineer )
برنامج تدريب AI-PRO
مسارات مهندس الذكاء الاصطناعي - EPITAبرنامج تدريب AI-PRO
برنامج التدريب المهني على الذكاء الاصطناعي (AI-PRO)
العقول المبدعة في الذكاء الاصطناعي
نظرة عامة على البرنامج
برنامج محترف الذكاء الاصطناعي (AI-Pro) هو برنامج تدريب احترافي لما بعد التخرج لمدة 9 أشهر في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي يوفر البرنامج تجربة تعليمية فريدة من نوعها مع توازن بين الأسس النظرية والأدوات العملية والتطبيقات إتاحة عدد كبير من فرص العمل في مجال التكنولوجيا الأسرع نموًا. تم تطوير البرنامج بالشراكة مع كلية الدراسات العليا الفرنسية لعلوم الكمبيوتر والتقنيات المتقدمة (EPITA).
من يمكنه التقديم؟
يمكن للمرشحين الذين يستوفون المتطلبات التالية التقدم إلى البرنامج:
بكالوريوس. في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو المجالات ذات الصلة.
سنة التخرج 2011 وما بعدها
البكالوريوس التراكمي درجة "جيد" أو أعلى.
لديك الخلفية الفنية اللازمة للبرنامج:
معرفة أساسية بهياكل البيانات والخوارزميات، مع القدرة على قراءة وفهم برامج الكمبيوتر.
الفهم الأساسي لحساب التفاضل والتكامل والجبر الخطي والإحصاء.
مهارات الاحتمال والإحصاء الأساسية.
الأهداف الوظيفية الواضحة للذكاء الاصطناعي وفهم هيكل البرنامج
مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية المقبولة.
لماذا التسجيل في هذا البرنامج؟
برنامج الابتعاث الكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT).
تدريب موجه للتطبيق مع المشاريع ذات الصلة بالصناعة في البرمجة اللغوية العصبية ومعالجة الصور ورؤية الكمبيوتر وأنظمة التوصية وعلوم البيانات والبيانات الضخمة.
الوصول إلى أحدث بنية تحتية للتعلم العميق.
جميع المدربين معتمدين من EPITA ولديهم خبرة صناعية وأكاديمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يحصل جميع خريجي البرنامج على شهادة ITI الرسمية في الذكاء الاصطناعي المدعوم من EPITA.
الملامح الوظيفية لخريجي البرنامج المستهدف
امتحان القبول الفني
سيتم إجراء تقييم ITI AI-Pro لامتحان القبول الفني عبر الإنترنت بالشراكة مع workera.ai، حيث يقيس مكانك في المجالات الأربعة التالية (علم البيانات، والترميز الحسابي، والرياضيات، ومحو الأمية بالذكاء الاصطناعي).
يتم إنشاء التقييمات التكيفية المحوسبة من قبل فريق من الخبراء في كل من الذكاء الاصطناعي والتقييمات. يقود الفريق الدكتور أندرو نج وكيان كاتانفوروش من Workera وDeepLearning.AI وجامعة ستانفورد. تغطي مكتبة الأسئلة الضخمة الخاصة بنا أكثر من 800 من مهارات الذكاء الاصطناعي والبيانات من أجل منحك رؤية شاملة لقدراتك.
نوصي بمراجعة الموارد التالية قبل البدء في التقييم.
التحضير لقسم علوم البيانات
التحضير لقسم الترميز الحسابي
التحضير لقسم الرياضيات
التحضير لقسم محو الأمية بالذكاء الاصطناعي
طوال مدة التقييم، سيعمل Workera كمراقب لضمان سلامة الاختبار على هذا النحو، سيتمكن Workera من الوصول إلى كل من ميكروفون الكمبيوتر والكاميرا أثناء نشاطك في التقييم. سيتم إبلاغ ITI عن أي سلوك مشبوه في نشاط الكاميرا و أو سطح المكتب وقد يؤدي إلى إلغاء التقييم.
لمزيد من التفاصيل، راجع دليل تقييم Workera ITI AI Pro،
منهاج دراسي
الفترة 1: التأسيس
تشمل فترة الثلاثة أشهر هذه جميع الدورات اللازمة في الرياضيات والبرمجة لصقل المهارات الفنية للطلاب
دورات الفترة التأسيسية
تمثيل المعرفة وتاريخ الذكاء الاصطناعي
مقدمة إلى بايثون
احتمالية التعلم الآلي
التحسين لعلوم البيانات
الجبر الخطي لعلوم البيانات
برمجة JAVA & UML
ورشة الخوارزمية: البدء
الخوارزميات العددية
استكشاف وإعداد البيانات
الفترة الثانية: التميز
تتضمن فترة الثلاثة أشهر هذه النظرية الأساسية والأدوات والتطبيقات للذكاء الاصطناعي (ML، DL، NLP، Computer Vision...).
دورات فترة التميز
وسيط بايثون لعلوم البيانات
قواعد بيانات NOSQL
تعلم الآلة 1: مقدمة وML الإحصائي
تعلم الآلة 2: طرق بايزي وغير خاضعة للرقابة
الشبكات العصبية والتعلم العميق
تعزيز التعلم
سبارك وبايثون للبيانات الضخمة
البنية التحتية للبيانات الضخمة والحوسبة السحابية
عرض مرئي للمعلومات
إدارة LINUX
الفترة 3: فترة التشغيل
تركز هذه الفترة على الممارسة وكيفية إنشاء وتطبيق نتائج الفترتين 1 و2 في مشاريع الحياة الواقعية. سيتعين على الطلاب اختيار قطاع النشاط لإجراء مشاريعهم.
دورات الفترة التشغيلية
الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور والفيديو
الذكاء الاصطناعي في معالجة الإشارات والصوت
التعلم العميق لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP)
أنظمة التوصية
علم البيانات في الإنتاج
التطوير الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
منهجية مشروع الذكاء الاصطناعي والتصنيع
التعلم عن طريق العمل: مجالات مختلفة من التطبيقات
يبدأ التدريب بدا من 28 فبراير 2021 لمدة تصل إلى 9 أشهور بمحافظات «القاهرة- الإسكندرية- المنصورة- الإسماعيلية»، يتلقى المتدرب 50% من البرنامج عبر الإنترنت.
وتتطلب عملية القبول، التسجيل من خلال منصة «ITI»، وتحميل المستندات الخاصة بك، ثم بتحميل شهادات التعلم والشارات (اختياري)، والحصول على
الامتحان الفني، وإجراء مقابلة الفيديو الخاصة بك، وأخيرًا المقابلة النهائية مع لجنة «ITI» و«EPITA» المشتركة (القائمة المختصرة فقط)
سجل بياناتك الآن عبر الرابط التالي:
http//:iti.gov.egiti/programs/detailsPTP-AI
يقدم البرنامج تجربة تعلم بتوازن دقيق بين الأساسيات النظرية والتطبيقات والأدوات العملية. مما يؤهل خريجي البرنامج لفرص عمل متنوعة في التخصصات التالية:
• Machine Learning Engineer
• Artificial Intelligence Engineer
• Software Engineer- Machine Learning
مدربين معتمدين من كلية الحاسوب والتكنولوجيا المتقدمة الفرنسية (EPITA) بخبرات اكاديمية وصناعية متنوعة.
و للمزيد من التفاصيل عن البرنامج والمبادرات برجاء زيارة صفحة البرنامج على موقع اكاديمية الذكاء الاصطناعي للمعهد.
AI Talents Hub ( https:ai.iti.gov.egepitaai-engineer )
برنامج تدريب AI-PRO
مسارات مهندس الذكاء الاصطناعي - EPITAبرنامج تدريب AI-PRO
برنامج التدريب المهني على الذكاء الاصطناعي (AI-PRO)
العقول المبدعة في الذكاء الاصطناعي
نظرة عامة على البرنامج
برنامج محترف الذكاء الاصطناعي (AI-Pro) هو برنامج تدريب احترافي لما بعد التخرج لمدة 9 أشهر في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي يوفر البرنامج تجربة تعليمية فريدة من نوعها مع توازن بين الأسس النظرية والأدوات العملية والتطبيقات إتاحة عدد كبير من فرص العمل في مجال التكنولوجيا الأسرع نموًا. تم تطوير البرنامج بالشراكة مع كلية الدراسات العليا الفرنسية لعلوم الكمبيوتر والتقنيات المتقدمة (EPITA).
من يمكنه التقديم؟
يمكن للمرشحين الذين يستوفون المتطلبات التالية التقدم إلى البرنامج:
بكالوريوس. في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو المجالات ذات الصلة.
سنة التخرج 2011 وما بعدها
البكالوريوس التراكمي درجة "جيد" أو أعلى.
لديك الخلفية الفنية اللازمة للبرنامج:
معرفة أساسية بهياكل البيانات والخوارزميات، مع القدرة على قراءة وفهم برامج الكمبيوتر.
الفهم الأساسي لحساب التفاضل والتكامل والجبر الخطي والإحصاء.
مهارات الاحتمال والإحصاء الأساسية.
الأهداف الوظيفية الواضحة للذكاء الاصطناعي وفهم هيكل البرنامج
مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية المقبولة.
لماذا التسجيل في هذا البرنامج؟
برنامج الابتعاث الكامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT).
تدريب موجه للتطبيق مع المشاريع ذات الصلة بالصناعة في البرمجة اللغوية العصبية ومعالجة الصور ورؤية الكمبيوتر وأنظمة التوصية وعلوم البيانات والبيانات الضخمة.
الوصول إلى أحدث بنية تحتية للتعلم العميق.
جميع المدربين معتمدين من EPITA ولديهم خبرة صناعية وأكاديمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يحصل جميع خريجي البرنامج على شهادة ITI الرسمية في الذكاء الاصطناعي المدعوم من EPITA.
الملامح الوظيفية لخريجي البرنامج المستهدف
امتحان القبول الفني
سيتم إجراء تقييم ITI AI-Pro لامتحان القبول الفني عبر الإنترنت بالشراكة مع workera.ai، حيث يقيس مكانك في المجالات الأربعة التالية (علم البيانات، والترميز الحسابي، والرياضيات، ومحو الأمية بالذكاء الاصطناعي).
يتم إنشاء التقييمات التكيفية المحوسبة من قبل فريق من الخبراء في كل من الذكاء الاصطناعي والتقييمات. يقود الفريق الدكتور أندرو نج وكيان كاتانفوروش من Workera وDeepLearning.AI وجامعة ستانفورد. تغطي مكتبة الأسئلة الضخمة الخاصة بنا أكثر من 800 من مهارات الذكاء الاصطناعي والبيانات من أجل منحك رؤية شاملة لقدراتك.
نوصي بمراجعة الموارد التالية قبل البدء في التقييم.
التحضير لقسم علوم البيانات
التحضير لقسم الترميز الحسابي
التحضير لقسم الرياضيات
التحضير لقسم محو الأمية بالذكاء الاصطناعي
طوال مدة التقييم، سيعمل Workera كمراقب لضمان سلامة الاختبار على هذا النحو، سيتمكن Workera من الوصول إلى كل من ميكروفون الكمبيوتر والكاميرا أثناء نشاطك في التقييم. سيتم إبلاغ ITI عن أي سلوك مشبوه في نشاط الكاميرا و أو سطح المكتب وقد يؤدي إلى إلغاء التقييم.
لمزيد من التفاصيل، راجع دليل تقييم Workera ITI AI Pro،
منهاج دراسي
الفترة 1: التأسيس
تشمل فترة الثلاثة أشهر هذه جميع الدورات اللازمة في الرياضيات والبرمجة لصقل المهارات الفنية للطلاب
دورات الفترة التأسيسية
تمثيل المعرفة وتاريخ الذكاء الاصطناعي
مقدمة إلى بايثون
احتمالية التعلم الآلي
التحسين لعلوم البيانات
الجبر الخطي لعلوم البيانات
برمجة JAVA & UML
ورشة الخوارزمية: البدء
الخوارزميات العددية
استكشاف وإعداد البيانات
الفترة الثانية: التميز
تتضمن فترة الثلاثة أشهر هذه النظرية الأساسية والأدوات والتطبيقات للذكاء الاصطناعي (ML، DL، NLP، Computer Vision...).
دورات فترة التميز
وسيط بايثون لعلوم البيانات
قواعد بيانات NOSQL
تعلم الآلة 1: مقدمة وML الإحصائي
تعلم الآلة 2: طرق بايزي وغير خاضعة للرقابة
الشبكات العصبية والتعلم العميق
تعزيز التعلم
سبارك وبايثون للبيانات الضخمة
البنية التحتية للبيانات الضخمة والحوسبة السحابية
عرض مرئي للمعلومات
إدارة LINUX
الفترة 3: فترة التشغيل
تركز هذه الفترة على الممارسة وكيفية إنشاء وتطبيق نتائج الفترتين 1 و2 في مشاريع الحياة الواقعية. سيتعين على الطلاب اختيار قطاع النشاط لإجراء مشاريعهم.
دورات الفترة التشغيلية
الذكاء الاصطناعي في معالجة الصور والفيديو
الذكاء الاصطناعي في معالجة الإشارات والصوت
التعلم العميق لمعالجة اللغة الطبيعية (NLP)
أنظمة التوصية
علم البيانات في الإنتاج
التطوير الأخلاقي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي
منهجية مشروع الذكاء الاصطناعي والتصنيع
التعلم عن طريق العمل: مجالات مختلفة من التطبيقات