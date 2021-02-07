بعد حجبه من «تويتر» و«فيس بوك».. ترامب يظهر على «جاب»

عاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مجددا، لكن عبر منصة غير معروفة للكثيرين تسمي «جاب».وكانت حسابات ترامب الرسمية في شبكات التواصل الاجتماعية البارزة مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، علقت في أواخر أيام حكمه، بسبب تصريحات التي اعتبرت محرضة على العنف، على خلفية أحداث الكونجرس الدامية.وكتب ترامب على منصة «جاب»، إن المزاعم التي تلاحقه بشأن التورط في أحداث الكونجرس لا يمكن إثباتها.وتعتبر «جاب» منصة شبيهة بموقع التدوين الصغير «تويتر»، ويستخدمها في العادة أنصار ترامب.ونشر الرئيس الأميركي السابق رسالة من أحد محاميه، ويدعى ديفيد سشوين، إلى أحد أعضاء الكونجرس، وفيها نفي ما قال إنها مزاعم تلاحق موكله، ورفض لطلب ترامب الشهادة في البرلمان.وجاءت الرسالة على خلفية المحاكمة التي يعمل عليها مشرعون أميركيون لمحاكمة ترامب بسبب أحداث الكونجرس.وكان المحامي تحدث عن رفض ترامب الشهادة، في وقت سابق، لكنهم لم ينشر الرسالة الكاملة بهذا الخصوص، ليأتي ترامب وينشرها.وكرر ترامب مزاعمه التي لا أساس لها من الصحة حول تزوير الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي.