رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مواطنو الإكوادور يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:55 ص
الناخبون الإكوادوريون
الناخبون الإكوادوريون
وكالات
طباعة
يتوجه الناخبون الإكوادوريون إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس جديد وسط الأزمات الصحية والاقتصادية المزدوجة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، يتنافس 16 مرشحا على أعلى منصب في البلاد، حيث وضعت أحدث استطلاعات الرأي الوزير السابق ذي الميول اليسارية أندريس أراوز والمصرفي المحافظ جيليرمو لاسو في المقدمة.

ويحتاج المرشحون إلى أغلبية مطلقة تزيد عن 40 % من الأصوات لضمان فوزهم في الجولة الأولى وبفارق 10 % عن الوصيف.

وإذا لم يحصل أي مرشح على تلك النسبة، فسيتم إجراء جولة إعادة.

وتمر الإكوادور بأزمة اقتصادية عميقة بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 11 % في عام 2020، مصحوبا بارتفاع حاد في نسب الفقر والبطالة.

ويرغب أراوز، الذي يُنظر إليه على أنه من أتباع الرئيس السابق رافائيل كوريا، في زيادة الدعم ووضع حد لسياسات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

وفي الوقت نفسه، يؤيد لاسو مسارا اقتصاديا ليبراليا ويريد خلق فرص عمل وجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

ويحق لأكثر من 13 مليون ناخب إكوادوري التصويت. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 7 صباحًا (1200 بتوقيت جرينتش) وتغلق الساعة 5 مساءً، ومن غير المتوقع ظهور النتائج الأولية قبل مساء الاثنين.

موضوعات متعلقة

تعرف على تردد قناة scare tv الجديد 2021

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للنهوض بالاتحاد الإفريقي ومؤسساته

حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-2-2021

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 7-2-2021

وفاة الملاكم ليون سبينكس بطل الوزن الثقيل السابق عن 67 عاما

الزمالك يواجه الاتحاد السكندرى لاستعادة الانتصارات فى الدورى

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى

غدًا.. افتتاح معرض «عظمة على عظمة» بجاليرى الكحيلة

المبادئ والممارسات التى قادت إلى نجاح «أمازون» فى هذا الكتاب