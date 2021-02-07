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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

وفاة الملاكم ليون سبينكس بطل الوزن الثقيل السابق عن 67 عاما

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:24 ص
ليون سبينكس
ليون سبينكس
وكالات
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قال متحدث باسم ليون سبينكس يوم السبت إن الملاكم، الذي فاز بميدالية ذهبية اولمبية ثم هزم محمد علي ليصبح بطلا بالإجماع للوزن الثقيل، توفي بعد صراع طويل مع السرطان.

وتوفي سبينكس (67 عاما) يوم الجمعة في وجود عدد قليل من أسرته وأصدقائه المقربين بسبب قيود كوفيد-19.

وبزغ نجم سبينكس بعد فوزه بذهبية وزن خفيف الثقيل لصالح الولايات المتحدة في أولمبياد مونتريال 1976 لكنه صعق عالم الملاكمة بعد عامين في نزاله الثامن فقط كمحترف عندما هزم علي في لاس فيجاس.

وكانت هذه أبرز لقطة في مسيرة سبينكس ونجح علي في الثأر لهذه الخسارة في إعادة للنزال بعد سبعة أشهر أخرى في نيو أورليانز.

ونافس سبينكس على لقب الوزن الثقيل مرة واحدة أخرى لكنه خسرامام لاري هولمز في 1981.

واعتزل في 1995 وعمره 42 عاما بسجل مثير للإعجاب يضم 26 انتصارا من بينها 14 فوزا بالضربة القاضية

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