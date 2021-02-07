أكثر من ألف شخص يتظاهرون فى رانجون ضد الانقلاب العسكري ببورما

تظاهر أكثر من ألف شخص في رانجون الأحد احتجاجا على انقلاب 1 فبراير الذي أطاح حكومة أونج سان سو تشي، حسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.وقال أحد المتظاهرين ويُدعى ميو وين "سنواصل التجمع حتى نحصل على الديموقراطية. فلتسقط الديكتاتورية". وكان الآلاف تجمعوا أيضا السبت في العاصمة الاقتصادية للبلاد.