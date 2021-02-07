رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتساع الخلاف بشأن قيادة منتدى جزر المحيط الهادى

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:20 ص
دول منتدى جزر المحيط
دول منتدى جزر المحيط الهادئ
وكالات
طباعة
اتسع الخلاف بين قادة دول منتدى جزر المحيط الهادئ اليوم الأحد مع إعراب جزر مارشال عن شجبها للمنتدى في منطقة تشهد تنافسا بين الولايات المتحدة والصين لبسط النفوذ عليها.

وحسبما افادت وكالة أنباء "فرانس برس" سبق أن أعلنت بالاو عزمها على الانسحاب من المنتدى وانها ستعقد الإثنين لقاء مع جزر مارشال وأعضاء آخرين من منطقة ميكرونيزيا لمناقشة ما وصف بأنه "شرخ كبير" في الوحدة الإقليمية.

واندلع الخلاف الخميس عندما تم رفض مرشح منطقة ميكرونيزيا لتولي منصب الأمين العام الجديد للمنتدى لصالح رئيس وزراء جزر كوك السابق هنري بونا، وذلك بعد لقاء افتراضي لقادة المنتدى المكون من 18 عضوا.

والدول الخمس، بالاو وجزر مارشال وكيريباتي وناورو واتحاد دول ميكرونيزيا، حذرت قبل المؤتمر من أنها ستفكر في الانسحاب من المنتدى ما لم يُسمح لها باختيار الأمين العام.

وقال وزير خارجية جزر مارشال كاستن نيمرا "نحن بحاجة إلى إعادة تقييم علاقتنا مع منتدى دول المحيط الهادي. لقد تجاهلوا +اتفاقا غير مكتوب+ ولا يمكننا التحمل أكثر من ذلك".

والمنتدى هو أهم تجمع إقليمي في منطقة الهادي، ومؤلف بغالبيته من دول جزرية صغيرة، إلى جانب اوستراليا ونيوزيلندا. ويعد عنصرا أساسيا في جهود كانبيرا الديبلوماسية في المنطقة.

ومع ذلك فإن أي انقسامات في صفوف المنتدى يمكن أن توفر فرصة للصين لتعزيز نفوذها مع دوله القليلة السكان لكن ذات الأهمية الاستراتيجية.

لطالما شعرت الدول الميكرونيزية بأن دولها الجزرية الواقعة شمال المحيط الهادي قد تم إهمالها لصالح جيرانها الأكبر والأكثر نفوذًا في الجنوب.

وقال رئيس اتحاد دول ميكرونيزيا ديفيد بانويلو لهيئة الإذاعة الاوسترالية "ما رأيناه هو أن جنوب المحيط الهادي ينظر بفوقية الى شمال المحيط الهادي ونحن نجد ذلك مؤسفا للغاية".

وأضاف "انه شرخ كبير في وحدة (المنتدى) وروح التعاون".

وضغط النائب المعارض في جزر مارشال ديفيد بول على بلاده لتتبع خطى بالاو وتنسحب، قائلا إن عدم فعل أي شيء سيجعلهم "أضحوكة في المنتدى، ولن يثق جيراننا (الميكرونيزيون) بنا".

لكن نيمرا أشار الى أنه قد تكون هناك وسائل أخرى للتحرك، قائلا "لا يجب الانسحاب لكن يجب مراجعة مشاركتنا".

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للنهوض بالاتحاد الإفريقي ومؤسساته

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 7-2-2021

وفاة الملاكم ليون سبينكس بطل الوزن الثقيل السابق عن 67 عاما

الزمالك يواجه الاتحاد السكندرى لاستعادة الانتصارات فى الدورى

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى

غدًا.. افتتاح معرض «عظمة على عظمة» بجاليرى الكحيلة

المبادئ والممارسات التى قادت إلى نجاح «أمازون» فى هذا الكتاب