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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 372 اصابة جديدة بكورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:01 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 372 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات في البلاد إلى 80 الفا و896 اصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد شهدت 7 حالات وفاة اضافية خلال نفس الفترة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1471 وفاة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وسجلت البلاد 360 حالة تعافي جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي المتعافين 70 الفا و865 حالة.

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