إلغاء رحلات قطارات فى ألمانيا بسبب عواصف ثلجية

ألغيت بعض رحلات القطارات المجدولة وسط تساقط أولي للثلوج في غرب ألمانيا في وقت مبكر من اليوم الأحد مع استعداد البلاد لعواصف ثلجية وتساقط ثلوج وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، كانت طواقم الطوارئ على أهبة الاستعداد في عطلة نهاية الأسبوع، حيث أصدر خبراء الأرصاد الجوية تحذيرات قصوى في عدة أجزاء من البلاد.وتم الإبلاغ عن أول تساقط كثيف للثلوج من جوتينجن، لكن الشرطة أبلغت أيضًا عن تساقط ثلوج في هانوفر وأوسنابروك بعد منتصف ليل السبتالأحد.وتحدثت خدمة الأرصاد الجوية الألمانية بشأن "بداية غير عادية لفصل الشتاء". ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج بكثافة حتى ليل الأحد ويمكن أن يتسبب في إغلاق بعض الطرق وخطوط السكك الحديدية.وقال خبراء الأرصاد إن ارتفاع الثلوج المتساقطة قد يتراوح ما بين 15 و40 سنتيمترا.وتم إلغاء بعض رحلات السكك الحديدية المجدولة في وسط وشمال البلاد مسبقًا.وقال متحدث باسم السكك الحديدية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد "هذا إجراء احترازي"، مشيرا إلى تأثر خدمة الربط من وإلى هاميلن وهيلدسهايم ونينبورج وسيلي وحول هانوفر.