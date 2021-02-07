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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة مرشح رئاسى بجروح بعد إطلاق النار عليه فى جمهورية بنين

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:35 ص
إطلاق النار
إطلاق النار
وكالات
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أصيب مرشّح للانتخابات الرئاسيّة في جمهوريّة بنين بجروح في إطلاق النار على سيّارته بُعيد تقدّمه بأوراقه رسميًا لخوض السباق الرئاسي الذي سيجري في إبريل، وفق ما ذكر أفراد من عائلته والحكومة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" وقع الحادث الذي أدّى إلى إصابة غانيو سوغلو، الوزير السابق وابن الرئيس السابق نيسيفور سوغلو، على الطريق المؤدّي إلى مزرعته في زينفي، على بعد 35 كيلومترا من كوتونو، العاصمة الاقتصاديّة لهذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وسوغلو واحد من 19 سياسيًا ترشّحوا للانتخابات التي ستجري في 11 إبريل، ومن ضمنهم المرشّح الأوفر حظًا باتريس تالون.

وخضع سوغلو للعلاج في أحد مستشفيات كوتونو، وفق ما صرّح أحد أفراد أسرته لوكالة فرانس برس، مضيفًا أنّ "الخطر زال عنه، لكن لإزالة الرصاصة يجب نقله إلى غانا أو المغرب".

وقال سوغلو في بيان إنّه يُركّز الآن على تعافيه وعلاجه الطبّي بعد أن نجا من هجوم "دنيء"، دون إعطاء تفاصيل، مضيفًا "أؤكّد لكم أن لا شيء يُقوّض التزامي بالحرّية".

وتعرّضت شخصيّات معارضة عدّة في بنين للنّفي أو المنع من خوض الانتخابات. وأثار هذا انتقادات بأنّ المستعمرة الفرنسيّة السابقة التي كان يُنظر إليها على أنّها نموذج للديمقراطيّة قد جنحت نحو الاستبداد في ظلّ حكم تالون.

وفتحت الشرطة تحقيقًا بالحادث، لكنّها لم تُصدر بيانًا.

وندّد المتحدّث باسم حكومة بنين آلان أورونلا بالاعتداء، وتعهّد بأن تُلقي قوّات الأمن القبض على الفاعلين.

وقال إنّ "الحكومة ستضمن جدّية التحقيقات التي بدأت بها أجهزة الشرطة الجمهوريّة على وجه السرعة".

وتعتبر المعارضة أنّ الانتخابات الرئاسيّة معدّة سلفًا لصالح تالون، خاصّةً بعد إضافته بندًا جديدًا في قانون الانتخابات يطالب كلّ مرشّح بالحصول على موافقة 16 رئيس بلدية أو عضو برلمان.

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