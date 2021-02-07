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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفجر احتجاجات فى منتجع بتشيلى بعد قتل الشرطة أحد فنانى الشوارع

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:07 ص
احتجاجات في منتجع
احتجاجات في منتجع شعبي
وكالات
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تفجرت احتجاجات في منتجع شعبي بجنوب تشيلي بعد أن قتل شرطي أحد فناني الشوارع بالرصاص في المنتجع الهادئ عادة مما دفع حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا إلى الدعوة لاجتماع طارئ.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشعل أشخاص النار في عدة مبان عامة في بانجويبولي من بينها مقر البلدية الذي استمر مشتعلا في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وذكرت تقارير إعلامية رسمية ومحلية أن المتظاهرين وضعوا حواجز مشتعلة ورشقوا مركز الشرطة بالحجارة.

وأدت الاحتجاجات الواسعة في تشيلي منذ أواخر عام 2019 إلى تسليط الضوء بشكل كبير على قوة الشرطة في البلاد مع ادعاء مجموعات مراقبة محلية ودولية استخدامها المفرط للقوة وانتهاك حقوق الإنسان.

وقال المسؤولون إن الشرطة التشيلية احتجزت رجل الشرطة الذي أطلق النار في الوقت الذي تباشر فيه تحقيقاتها في الحادث.

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