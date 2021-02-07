المغرب يسجل تراجعًا ملحوظًا فى إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 712 إصابة يوم أمس ليصل إجمالي الإصابات إلى 474966 حالة في البلاد.كما تم تسجيل 13 وفاة جديدة نزولا من 17 يوم أمس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8381.وقالت الوزارة إن عدد المستفيدين من التطعيم ضد كورونا بلغ 463966 حتى الأحد.