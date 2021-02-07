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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد حسن مخرج حكايات «إلا أنا»: لم أتوقع النجاح الكبير للمسلسل.. «حوار»

الأحد 07/فبراير/2021 - 03:21 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
مصطفى شهيب
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أصبح اسمه يتردد كثيرا فى الوسط الفني، استطاع من خلال إخراج ثلاث حكايات بمسلسل "إلا أنا" أن يصنع اسما مميزا يحتاج غيره لسنوات كي يصنعه،
فيما يرى البعض أن النجاح الكبير الذي حققه قد يظلمه فيما هو قادم، ويرى الأخرون أنه مولد جديد لمخرج بدأ كبيرًا.. أنه أحمد حسن مخرج حكايات "أمل حياتي – ربع قيراط – ضي القمر" في مواجهة شرسة خلال السطور القادمة.

لماذا يرى البعض أنك قد هبطت على الوسط الفني بـ"البراشوت"؟
ربما لأن كثير من المخرجين قد أتو من غرف المونتاج أو كمديرين تصوير، وأنا أتيت من عالم الرسوم المتحركة، لا يعرف الكثيرين أنني حاصل على الماجستير والدكتوراه في الرسوم المتحركة، وحصلت على جوائز كثيرة في الأعمال التي قدمتها.

ألا ترى أنه بلغة السينمائين أنك فعلت "هارد كت" أي نقلة مفاجئة من أفلام الرسوم المتحركة للدراما؟
بالعكس كان "سوفت كت"، لم انتقل فجأة للدراما، يرى البعض ذلك لأن القصص فى مسلسل "إلا أنا" كانت تحمل اسمي كمخرج، ولكني قبلها كنت مخرج مساعد فى في عدد من المسلسلات، منها "اختيار إجباري، والصياد، وأخت تريز، ويوميات زوجة مفروسة"، كما كنت مخرج الوحدة الثانية في مسلسل "أمر"، وأخرجت الحكايات الدرامية في برنامج "حكاية كل بيت"، وبالمناسبة "إلا أنا" لم يكن أول مسلسل اتعاقد عليه كمخرج، كان قبله مسلسل "اختراق" ولكنه تعطل بسبب كورونا.

ألا ترى أنه يجب عليك أن تغير أسمك لأن أحمد حسن اسم منتشر ويجب أن تتبعه باسم ثالث؟
أنا اشتهر في الوسط الفني باسم أحمد حسن ميسو، ولكن رسميًا أحمد حسن ولقبي "ميسو" مثل يوسف شاهين الذي كان يلقبه جميعا بـ"جو"، لذلك لا أرى داعي لوضع اسم ثالث لاسمي وأشعر اننى متميز كفاية.

بصراحة هل كنت تثق في نفسك لدرجة أنك ترى نجاح حكاية "أمل حياتي" التي أخرجتها بهذه الصورة المدهشة؟
أولًا: كانت ثقتي فى الله قبل ثقتي في نفسي، وسأكون صريحًا بعيدا عن تصريحات الإعلام، كنت أتوقع أن يترك المسلسل أثرا طيبا في نفوس المشاهدين لما فيه من مجهود وروح جميلة كنت أشعر بها في اللوكيشن، ولكن لا أنا ولا أحد من صناع العمال وصل بخياله لدرجة النجاح هذه.

هناك فنانين يخشون التعامل مع مخرج جديد فيكف كنت تتعامل مع هؤلاء النجوم الكبار؟
بدون أي دبلوماسية كانو متعاونين جدا، حنان مطاوع تحمست للعمل معي مع أن هناك كان عدة مخرجين مرشحين لإخراج مسلسلها أقدم مني، أما بيومي فؤاد ادهشني بالتزامه والدعم الكبير الذي قدمه لي، وكنده علوش كانت شديدة اللطف معي، أما ريهام عبد الغفور فأصبحنا أصدقاء مقربين الآن.

أليس غريبا أن تخرج ثلاث حكايات في المسلسل وكل مخرج له حكاية واحدة؟
أثناء الإعلان عن المسلسل تم ذكر كل المخرجين المشاركين والحكايات التي سيخرجوها في المسلسل إلا أنا م يتم ذكري، لأنني لست معروف وليس لي أعمال سابقة ورغم ضيقي وقتها إلا أننى تفهمت أنها طريقة دعاية الشركة المنتجة أن تسوق بالنجوم أصحاب الأسماء، ولم يكن الاتفاق معي إلا على حكاية واحدة، ولكن ما حدث أنه بعد النجاح الكبير لأول حكاية تم الاتفاق مع على إخراج الثانية، وبعد نجاح الثانية تم الاتفاق معي على الثالثة.

ولكن أي حكاية من الثلاثة هي الأقرب لقلبك؟
الأقرب لقلبي حكاية "أمل حياتي" لأنها كانت وش الخير عليا.

لماذا امتازت الثلاث قصص بهذا الكم الهائل من الوجوه الجديدة؟
القوة في الوجوه الجديدة، لقد عانيت بشكل شخصي كثيرا من عدم توافر الفرصة لأنني وجه جديد في الإخراج، جملة "عملت أيه قبل كده" عطلتني كثيرا، وهي نفسها التي يسمعها كثيرا من الموهوبين الذين أقابلهم دائما في كل مكان، لدينا الكثير من الموهوبين الذين يتمنون ربع الفرصة وليست الفرصة حتى، وأنا عاهدت نفسي أن تكون نسبة الوجوه الجديدة في أعمالي 50% على الأقل.

ألا تخاف أن يتم تصنيفك كمخرج نسائي؟
لا أخاف لأنني أعرف قدراتي، وأعرف أن طموحي لأن يتوقف على إخراج مسلسلات اجتماعية نسائية، والفترة القادمة ستجدني في الأكشن والتشويق واللايت كوميدي.. ليه لا، أنا حلمي أن أعيد مسلسلاتتنا العظيمة برؤية جديدة، مثل "المال والبنون والشهد والدموع وأرابيسك"، أتمنى أن أخرجها بشكل جديد.

هل ترى أن أهدرت عمرك في أفلام الرسوم المتحركة لأنك وضعت قدمك في الدراما الآن؟
أبدًا.. ولو عاد بي الزمن لعملت بالرسوم المتحركة، أنا لم أتخلى عن الرسوم المتحركة أنا أعمل بها بالتوازي مع الدراما لأن الرسوم المتحركة تسري بعروقي، أنا أرى العالم كله "كارتون".

ماهي مشكلة أفلام الرسوم المتحركة في مصر من وجهة نظرك؟
مشكلتها التسويق، لدينا كتاب جيدون، لدينا مخرجين ممتازين، ولكن لن تجد هناك منتج يغامر بملايين الجنيهات وهو يعلم أنه لن يجنيهم مرة أخرى لأن ثقافة الشعب المصري ليس بها ذهاب فيلم رسوم متحركة في السينما، فهو مازال يتعامل على أنه فيلم أطفال، وللأسف ليست الأفلام فقط؛ بل المسلسلات، أين بكار الآن؟ لم يستطع أن يصمد للأسف رغم شعبيته الجارفة لأن تكلفته أكبر بكثير من أرباحه.

ماذا أضافت لك أفلام الرسوم المتحركة؟
أفلام الرسوم المتحركة كانت جزء من تكويني، حيث أحلم بالكادر قبل تصويره، أرى المشهد والتكوين بالألوان والديكور وأسمع الشخصيات ونطقها فى خيالي قبل التنفيذ لأن الإخراج خيال ولا خيال أجمل من أفلام الرسوم المتحركة.

ختامًا.. ماهو عملك القادم؟
تعاقدت على مسلسل "الحرير المخملي" وهو عن رواية بنفس الاسم للروائية أميمة عز الدين، وسوف يعرض خارج السباق الرمضاني.
أحمد حسن
أحمد حسن
أحمد حسن
أحمد حسن

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