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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

الأحد 07/فبراير/2021 - 04:39 ص
جابرييل آلان توفت
جابرييل آلان توفت
وكالات
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أعلن الأمريكي جابرييل آلان توفت، النجم السابق في رياضة المصارعة الترفيهية "WWE" للمحترفين، والمشهور باسم "تايلر ريكس" على حلبات المصارعة، عن تغيير جنسه واسمه.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ترك جابي، بعد سلسلة من العروض الناجحة، حلبات المصارعة للمحترفين لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته، زوجته بريسيلا وابنتهما، وأسس مع زوجته شركة لياقة بدنية مع تطبيق لتحويل جسم وعقل وروح الرجال والنساء من خلال تمارين الفيديو وبرامج التغذية والتدريب التحفيزي.

وأصدر خبير اللياقة البدنية البالغ من العمر 42 عاما، بيانا، واصفا رحلته بأنها قصة مثيرة التفاصيل وسرية.

وجاء في البيان وفقا لموقع "PR Newswire"ما يلي: "جابي على وشك مشاركة قصتها المثيرة عن الانتقال بين الجنسين من نجم بطولة WWE، ولاعب كمال أجسام وخبير لياقة بدنية إلى أنثى رائعة مكتملة الأنوثة".

وتابع البيان: "على الرغم من نجاحات خلال وبعد مسيرته في WWE، كان جابي لا يزال يصارع مع شخصية سرية تسكن بعمق في داخله، هذه الشخصية كانت تختبئ في صمت داخل روحه الصاخبة منذ الطفولة''.

وختم البيان: "أخيرا، بمباركة زوجته المحبة بريسيلا، جابي مستعد للكشف عن هويته الحقيقية، يعرف الآن باسم جابي، امرأة جميلة وحكيمة وذكية ورائعة".

ووضع جابي حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2012، وأبرز نجاحاته كانت في بطولات "WE Florida Championship Wrestling".

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