اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

كشف الشاعر ناصر دويدار، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، وعضو لجنة القيد، أن مجلس الاتحاد قرر، في جلسته الطارئة اليوم، إحالة الشاعر مصطفى أبوزيد والشاعرة حنان حسن إلى التحقيق، وذلك بعد ثبوت سرقتهم لقصائد غيرهم، ونسبها إلى نفسهم.وكشف "دويدار" أن الدكتور علاء عبد الهادى أشار بالتحقيق لاستكمال الشكل القانوني، وذلك بعد ثبوت السرقة من قبل الشاعرة حنان حسن، والشاعر مصطفى أبوزيد.ومن جانبها، أكدت الكاتبة منى ماهر، أن الشاعر سرق قصيدة من نزار قباني، ولكن هذه القصيدة غير موجودة فى الدواوين التى أخذ بها عضوية اتحاد الكتاب، مشيرة إلى أن الخبر الذى ربط بين قصيدة نزار قبانى وحصول الشاعر على عضوية الاتحاد خبر كاذب تماما،واستدركت الكاتبة، فى منشور عبر "فيس بوك": "ولكن هل الشاعر الذى حصل على عضوية الاتحاد سارق قصايد من كتاب آخرين؟ أيوة قصائد كثيرة، ومنهم قصيدة لشاعر أردنى، والقصيدة المسروقة من الشاعر الأردنى لم يتم اكتشاف أمرها إلا عندما صرح الشاعر بذلك، لأنها قصيدة غير معروفة لمن يقرأ الشعر رغم وجودها على النت، وليست فى شهرة قصيدة نزار قبانى".واستطردت منى ماهر: "هل حالة السرقة هذه هي حالة السرقة الوحيدة فى الوسط الأدبى؟، القصص كثيرة وقديمة، ولكن حاليا هناك أيضا شاعرة سرقت قصيدة اسمها الوصية من ديوان مطبوع بعنوان فلمنكو، كما أنها سرقت قصائد أخرى كثيرة".وأكدت منى ماهر على أنه "تم تحويل الشاعر والشاعرة للجنة التحقيق ومن ثم للجنة التأديبية، لابد أن يتم اتباع الأساليب الصحيحة والقانونية معهما، تمهيدا لشطب عضويتهما من اتحاد الكتاب".