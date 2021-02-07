استئناف محاكمة نتنياهو فى قضايا الفساد

قالت مصادر عبرية، إن المحكمة الإسرائيلية ستستأنف اليوم الأحد محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد.وذكرت قناة "كان" العبرية، أنه بعد يوم ونصف، سيطلب من نتنياهو المثول في المحكمة مع المتهمين الآخرين.وكانت المحكمة الإسرائيلية أجلت محاكمة نتنياهو إلى الثامن من فبراير الحالي، بسبب القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية بعد تفشي فيروس كورونا.ويواجه نتنياهو اتهامات تتعلق بالقضية المعروفة بـ "الملف 4000" والتي تتضمن تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.