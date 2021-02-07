إيران: سنستورد شحنة من لقاح «سبوتنيك V» الروسى كل أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنها ستستورد كل أسبوعين شحنة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري أن "اللقاح الروسي والذي تسلمت إيران منه حتى الآن 20 ألف جرعة، يتمتع بنسبة فاعلية 91.6 بالمائة، ومن المقرر أن تستورد إيران شحنة كل أسبوعين، حيث يحظى الكادر الطبي والصحي وذوي الأمراض بالأولوية، كما تم إعداد جدول بتحديد أولويات الحصول على اللقاح".وأضافت أن شحنة من اللقاح المشترك الإيراني - الكوبي ستدخل البلاد خلال الأسبوعين أو الثلاث القادمة، وأن لقاح "بركت" دخل المرحلة الاختبارية السريرية الثانية.ولفتت إلى أن اللقاحات المحلية ستكون مهيأة أواخر السنة القادمة، وأن لقاح مؤسسة "البركة" أكمل المرحلة الأولى للاختبار السريري ودخل المرحلة الثانية، كما أن لقاحات شركة "رازي" للأدوية ستدخل قريبا المرحلة الأولى من الاختبار السريري.