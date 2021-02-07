قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى

يصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ ديوان شعري بعنوان "مواسم الغياب"، تأليف الدكتور لقمان شطناوي.وفي مقدمة الديوان والتي كتبها الدكتور علاوة كوسة: إنّ الحديث عن الشعرية العربية المعاصرة هو حديث عن حراك فني رهيب وعن حركة تجريبة لافتة على المستويين: الشكلي والضمني، فلقد انتبه الشاعرُ العربيّ المعاصر إلى أنّ الخوض في تجربته الشعرية إنما هو أمرٌ ذاتيٌّ يعنيه وتجربةٌ فردانية تخصّه، تكتبه وتصوّر رؤاه وتعكس عصرَه بالصورة التي ترضيه، وهذا ما جعل التجربةَ الشعريةَ العربيةَ المعاصرة بين مدِّ التجريب وجزْرِ الأصالة، وبينهما راحت كثيرٌ من التجارب الشعرية المعاصرة- والشبابية على وجه الخصوص – تعيد تشكيلَ الرؤية الشعرية وفْق مرجعياتها الفنية وخصوصياتِها الإبداعية وتصوراتِها الواعية لما يمكن أن ينبني عليه مستقبلُ القصيدة العربية في رؤية استشرافية ورؤيا عارفة.أدركت أنّ من النماذج الشّعرية المعاصرة التي تصدّق هذه المناوراتِ الشعريةَ الجديدة، هي المجموعة الشعرية ''مواسمُ الغياب'' للشاعر الدكتور "لقمان شطناوي"'، هذه الدّررُ الشعرية التي تشكل هالةً من الدهشة فورَ قراءتها الأولى، وحين تعيد القراءةَ مراتٍ، بعمق وتأمل فإن القصائد ذاتَها ترسم في أفقك القرائي رؤى جديدةً، تخترق آفاقَ توقعاتك بما تكتنزه من دلالات متوارية ومقولاتٍ تتجدد مع كلّ مقاربة قرائية، وحين تحاول بكل ما تمتلكه من منظومة نقدية أن تحلّل وتقرأ هذه النصوص الشعرية بشيء من النقد فإن ''الذات القارئة'' تتشظى بفعل الدفقات الدلالية اللامتناهية لهذه النصوص العارفة الحالمة العميقة التي لا تغفو على رؤية واحدة بل تصحو على رؤى كثيرة قائلةٍ، سائلةٍ، شاملة.