رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات بالاختناق خلال صدّ هجوم لمستوطنين إسرائيليين جنوب نابلس

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:51 ص
إصابات بالاختناق
إصابات بالاختناق
وكالات
طباعة
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، بحالات اختناق خلال صد هجوم لمستوطنين إسرائيليين في بلدة عصيرة القبلية جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" ذكرت مصادر فلسطينية محلية أن مجموعة من المستوطنين اليهود، وبحماية من قوات الجيش الإسرائيلي وأمن مستوطنة يتسهار، اقتحموا منطقة الظهر وبئر عصيرة، قبل أن يهاجموا منازل المواطنين في الحارة الفوقا.

ولفتت المصادر إلى تصدي عشرات المواطنين للمستوطنين، فيما أطلق الجنود الإسرائيليين قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

موضوعات متعلقة

الصحة: تدشين منظومة التأمين الشامل بالأقصر والإسماعيلية قريبًا

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

السيسي: الدولة لن تتخذ أي إجراء قانوني في قضية تنظيم الأسرة خلال الفترة الحالية

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

تعادل إيفرتون مع مانشستر يونايتد 3-3 فى الدورى الإنجليزى

الإيسيسيكو تدعو للتوعية بمخاطر ختان الإناث

مصر تنظم بطولة «كأس الفراعنة» الدولية لجمباز الأيروبيك فى أبريل المقبل

دراسة: ارتباط المستويات العالية للمقامرة بارتفاع معدلات الوفيات

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى

غدًا.. افتتاح معرض «عظمة على عظمة» بجاليرى الكحيلة

الليلة.. حفل مجموعة عازفات الهارب المصريات بأوبرا الإسكندرية

محمد أمين عبدالصمد: الموال القصصى ابن الجماعة الشعبية