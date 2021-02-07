إيطاليا: 13442 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 385 وفاة و13442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 91003، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2625098.وتعتبر حصيلة عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس الثانية على مستوى أوروبا، بعد بريطانيا، وسادس أكبر حصيلة في العالم.وكانت إيطاليا أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 377 وفاة و14218 إصابة بالفيروس.وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.