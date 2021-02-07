غدًا.. افتتاح معرض «عظمة على عظمة» بجاليرى الكحيلة

تنطلق في الحادية عشر من صباح غد الإثنين٬ بجاليري الكحيلة بالزمالك٬ فعاليات المعرض الأول في مصر للفنان اللبناني درويش الشمعة٬ والذي يقام تحت عنوان "عظمة على عظمة"٬ ويستمر حتى يوم 18 فبراير الجاري.وبحسب إدارة الجاليري عن المعرض: "تتميز لوحات درويش الشمعة٬ بالبنية الفنية القوية المكتملة الدلالات، الظاهرة معرفيا على سطوح لوحاته المكونة من كثافة لونية منسجمة الألوان والكتل، فعلاقاتها الفنية المترابطة ديناميكيا تعتمد على تكنيكات متباينة ضوئيا، مما يمنح اللون الأبيض في لوحاته شاعرية تندمج مع مخيلة واقعية تحافظ على نغمات تعبيرية، وتفاصيل فنية مألوفة للعين، فهو يعتمد على إشراقات اللون المقترنة بالموجات القصيرة، والمنسابة بشفافية حافظ من خلالها الشمعة على الأبعاد، وانفعالات الريشة الظاهرة بوضوح من خلال الاشكال الهندسية، كالمستطيلات اللونية المتناثرة أو المربعات الممزوجة بايحاءات متمردة على الواقع.ويقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.