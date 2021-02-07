المبادئ والممارسات التى قادت إلى نجاح «أمازون» فى هذا الكتاب

صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ بالتعاون مع دار ثقافة للنشر٬ رواية بعنوان "حضارة لوكاس" من تأليف نورة عبد الله الطنيجي."حضارة لوكاس" رواية تطرق منطقة غير مرئية بين الروح والجسد، تحاكي عالمًا من صُنْعها، بتناقضاته وانزياحاته، وتسير بنا إلى عوالم أرقى وأكثر معنى، وخاصة أنه تم تظهيرها بواسطة قوة الخيال الرؤياوية التي تستشفّ ما وراء فضاء الموت باحتمالاته الغيبية اللامتناهية.في سياق متصل وعن نفس الدار صدر كتاب بعنوان "العمل بالعكس.. رؤى وقصص وأسرار من داخل أمازون" من تأليف كولن براير وبيل كار٬ وترجمة الدكتورة عائشة يكن.ومما جاء في مقدمة الكتاب: العمل بالعكس هو تحليلٌ من الداخل لنهج أمازون تجاه الثقافة والقيادة، وأفضل الممارسات من اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيّين في أمازون لفترة طويلة وهما كولن براير وبيل كار اللذان يكشفان لنا في مؤلفهما المشترك "العمل بالعكس"، المبادئ والممارسات التي قادت إلى نجاح واحدة من أكثر الشركات الاستثنائيّة التي عرفها العالم على الإطلاق، من خلال سبعة وعشرين عامًا من الخبرة المشتركة بينهما في أمازون، الكثير منها في المراحل الأولى – وهي فترة من الابتكار الذي لا يضاهى، أبصرت خلالها النور العديد من المنتجات والخدمات بما في ذلك "كيندل"، "أمازون برايم"، "استديوهات أمازون"، و"خدمات الويب من أمازون" – يقدّم لنا "براير" و"كار" إمكانيّة غير مسبوقة للتعرّف إلى نهج أمازون، وكيف جرى صقله وتفصيله وإثبات قابليّة تكراره وتطويره وتكييفه.