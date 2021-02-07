اليوم.. انطلاق ورشة كتابة القصة القصيرة بمركز طرح البحر

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم الأحد٬ بمركز طرح البحر الثقافي بالإسكندرية٬ فعاليات ورشة لكتابة القصة القصيرة بالتعاون مع المساحة الفنية طريق٬ والتي تقدمها الكاتبة سارة قويسي٬ وتستمر الورشة لمدة شهر ونصف.تنقسم الورشة لجزء نظري يؤرخ لتاريخ نشأة القصة القصيرة في الوطن العربي. كيف بدأت وإلى أين انتهت؟ هل تراجعت القصة القصيرة عن الساحة؟ ما أهمية القصة كفن أدبي، وهل هذا حقا عصر الرواية؟ مكونات القصة القصيرة وتصورها، ورصدها من خلال المدارس الأدبية التي نشأت وتفاعل معها. من البدايات إلى القصة الجديدة والومضة الأدبية. اللغة الفنية المستخدمة وأدواتها٬ القصة القصيرة والنقد.القصة القصيرة والمرأة، وهل هناك ما يسمى بالأدب النسوي؟ ونماذج مختارة من القصص، وتمرينات تفاعلية وتحليلية.هذا وتقام الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الحضور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.