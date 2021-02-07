رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. انطلاق ورشة كتابة القصة القصيرة بمركز طرح البحر

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:34 ص
ورشة كتابة القصة
ورشة كتابة القصة القصيرة
نضال ممدوح
طباعة
تنطلق في الخامسة من مساء اليوم الأحد٬ بمركز طرح البحر الثقافي بالإسكندرية٬ فعاليات ورشة لكتابة القصة القصيرة بالتعاون مع المساحة الفنية طريق٬ والتي تقدمها الكاتبة سارة قويسي٬ وتستمر الورشة لمدة شهر ونصف.

تنقسم الورشة لجزء نظري يؤرخ لتاريخ نشأة القصة القصيرة في الوطن العربي. كيف بدأت وإلى أين انتهت؟ هل تراجعت القصة القصيرة عن الساحة؟ ما أهمية القصة كفن أدبي، وهل هذا حقا عصر الرواية؟ مكونات القصة القصيرة وتصورها، ورصدها من خلال المدارس الأدبية التي نشأت وتفاعل معها. من البدايات إلى القصة الجديدة والومضة الأدبية. اللغة الفنية المستخدمة وأدواتها٬ القصة القصيرة والنقد.القصة القصيرة والمرأة، وهل هناك ما يسمى بالأدب النسوي؟ ونماذج مختارة من القصص، وتمرينات تفاعلية وتحليلية.

هذا وتقام الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الحضور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

موضوعات متعلقة

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

حفار يلتقط جثة طفل رضيع أثناء تطهير ترعة بالقليوبية

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للنهوض بالاتحاد الإفريقي ومؤسساته

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

تعادل إيفرتون مع مانشستر يونايتد 3-3 فى الدورى الإنجليزى

الإيسيسيكو تدعو للتوعية بمخاطر ختان الإناث

مصر تنظم بطولة «كأس الفراعنة» الدولية لجمباز الأيروبيك فى أبريل المقبل

دراسة: ارتباط المستويات العالية للمقامرة بارتفاع معدلات الوفيات

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى

غدًا.. افتتاح معرض «عظمة على عظمة» بجاليرى الكحيلة

المبادئ والممارسات التى قادت إلى نجاح «أمازون» فى هذا الكتاب