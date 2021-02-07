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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هولندا تتخطى حاجز مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الأحد 07/فبراير/2021 - 06:11 ص
كورونا في هولندا
كورونا في هولندا
وكالات
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تخطت هولندا حاجز مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء وذلك وفقا لبيانات رسمية نشرت اليوم.

وقال معهد الصحة العامة إنه سجل 4075 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و1826 حالة خلال 11 شهرا منذ رصد الفيروس لأول مرة بالبلاد في 27 فبراير العام الماضي. وسجلت هولندا 14355 وفاة في المجمل.

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