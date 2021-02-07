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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«منزل فى الجبال» و«عسل ومرارة» جديد دار الساقى للنشر

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:33 ص
كتب
كتب
نضال ممدوح
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صدرت حديثا عن دار الساقي للنشر والتوزيع٬ النسخة العربية لرواية "عسل ومرارة"٬ من تأليف الكاتب المغربي الكبير الطاهر بن جلون٬ وترجمها عن الفرنسية أنطوان سركيس.

تدور أحداث الرواية في مدينة طنجة، مطلع القرن الحادي والعشرين، حول قاتل متسلسل يقتل الفتيات، هو منحرف يستدرج الفتيات المراهقات عبر إغرائهن بنشر قصائدهن في صحيفته، وهي مراهقة في السادسة عشرة، لم تكن "سامية" تكاشف والديها لكنها تدوّن كل شيء في مذكراتها التي اكتشفاها بعد انتحارها.

رحلةٌ في العوالم المغربية يصوغها بن جلّون عبر رصده تفاصيل عائلةٍ تعيش وسط تناقضات المغرب بسحره وظلمه.

في سياق متصل وعن نفس الدار٬ صدرت ترجمة كتاب "منزلٌ في الجبال..نساء مقاومات حرّرن إيطاليا" من تأليف كارولين مورهيد. يتناول الكتاب القصّة الاستثنائية للنساء الشجعان اللواتي قدنَ المقاومة الإيطالية خلال الحرب العالمية الثانية.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: آدا، فريدا، سيلفيا، بيانكا، أربع شابات من بييمونتي قاتلنَ كما الآلاف من الرجال والنساء لتحرير إيطاليا. انضممن إلى المقاومة إثر احتلال الألمان بلدهنّ، وفي الجبال المحيطة بتورينو، عشنَ سرًّا حيث صار منزل آدا مقصدًا وملجأ للعديد من النساء المقاومات.

نهاية حكم موسوليني الفاشيّ، الذي استمرّ لعقدين، كانت عنيفة لا رحمة فيها. لكنّ الشجاعة الاستثنائية التي أظهرها الثوار جعلت منهم قوة قتالٍ متماسكة.

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