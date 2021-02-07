الزمالك يواجه الاتحاد السكندرى لاستعادة الانتصارات فى الدورى

يستضيف نادي الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة فريق الاتحاد السكندري في مواجهة قوية للفريقين في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.ويسعى الزمالك لاستعادة توازنه وانتصاراته للحافظ على صدارته للدوري، خاصة بعد الخسارة المفاجئة التي تعرض لها الفريق أمام غزل المحلة في الجولة الماضية وهي الخسارة الأولى للزمالك هذا الموسم، ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة، كما يسعي الزمالك للظفر بالثلاث نقاط والابتعاد بالصدارة قبل عودة الأهلي من مونديال الأندية، خاصة أن الفارق في النقاط لصالح الزمالك بنقطتين مع وجود مباراة لصالح الأهلي لم يخوضها لتواجده في قطر.واختار باتشيكو قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش.خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - حازم إمام - أحمد عيد - حسام أشرف - حسام عبد المجيد.خط الوسط: طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق شيكابالا.خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.وشهدت القائمة تواجد الثنائي الهجومي الجديد، التونسي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، فيما يغيب محمد عبدالغني مدافع الفريق والمغربي أشرف بنشرقي للإصابة، والتونسي فرجاني ساسي للإيقاف.كما يغيب عن قائمة الزمالك في مواجهة الاتحاد الظهير الأيسر أحمد فتوح.على الجانب الأخر يدخل الاتحاد السكندري مواجهة الزمالك وهدفه استمرار نتائجه الإيجابية في الدوري خلال الفترة الماضية، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، ولديه ثلاث مباريات مؤجلة بسبب غياب عدد من اللاعبين خلال الأسابيع الماضية للاصابة بفيروس كورونا.ويسعى حسام حسن المدير الفني لاستغلال معنويات لاعبيه المرتفعة خاصة بعد الفوز الكبير للفريق علي المقاصة الجولة الماضية برباعية نظيفة، وتحقيق نتيجة ايجابية أمام الزمالك.واختار حسام حسن قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك، حيث يفتقد العديد من اللاعبين، على رأسهم أحمد نبيل "مانجا"، وعبد السميع سيمو ومصطفى إبراهيم بعد أن أظهرت المسحة إصابتهم بفيروس كورونا، كما يغيب كل من: عماد السيد وعمرو الميداني وعمرو خليل لأسباب فنية، فيما يغيب كريم ممدوح بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.وضمت قائمة الاتحاد كلا من: حراسة المرمى: محمد صبحي وصبحي سليمان.خط الدفاع: مروان النجار، السيد سالم، داميون لوي، صبري رحيل، محمد عطوة، محمود رزق وكريم يحيى.خط الوسط: خالد الغندور، مروان عطية، رزاق سيسيه، عمار حمدي، كريم الديب، فوزي الحناوي، حسام عاشور، عبد الغني محمد وأحمد حجي.خط الهجوم: خالد قمر، أحمد راشد، روماريو ويليامز، إيمانويل أوكوي ومحمد الصباحي.ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من إبراهيم نور الدين ويعاونه كل من هاني خيري ومصطفي عطية وهشام الفلال حكما رابعا، ويتولي محمد أبو خاطر التحكيم بالفيديو ويعاونه حمادة القلاوي.