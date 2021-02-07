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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعادل إيفرتون مع مانشستر يونايتد 3-3 فى الدورى الإنجليزى

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:31 ص
مبادرة إيفرتون مع
مبادرة إيفرتون مع مانشستر يونايتد
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حقق إيفرتون تعادلا ثمينا مع مضيفه مانشستر يونايتد، بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد، في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية اليونايتد، إدينسون كافاني في الدقيقة (24)، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة (45)، وسكوت ماكتوميناي في الدقيقة (70).

بينما سجل ثلاثية إيفرتون، عبد الله دوكوري في الدقيقة (49)، وخاميس رودريجز في الدقيقة (52)، وكالفيرت ليوين في الدقيقة (5+90).

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.

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