تعادل إيفرتون مع مانشستر يونايتد 3-3 فى الدورى الإنجليزى

حقق إيفرتون تعادلا ثمينا مع مضيفه مانشستر يونايتد، بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد، في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وسجل ثلاثية اليونايتد، إدينسون كافاني في الدقيقة (24)، وبرونو فيرنانديز في الدقيقة (45)، وسكوت ماكتوميناي في الدقيقة (70).بينما سجل ثلاثية إيفرتون، عبد الله دوكوري في الدقيقة (49)، وخاميس رودريجز في الدقيقة (52)، وكالفيرت ليوين في الدقيقة (5+90).وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس.