الليلة.. حفل مجموعة عازفات الهارب المصريات بأوبرا الإسكندرية

يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ حفلا فنيًا موسيقيًا٬ والذي تحييه مجموعة عازفات الهارب المصريات٬ وهن: منال محيى الدين٬ منى واصف، أميرة أحمد٬ سما سليمان٬ ميادة مصطفى٬ تقى صلاح٬ نورهان حمدى٬ سلمى صابر٬ روانا أشرف٬ وروين محمد.يشار إلى أن مجموعة عازفات الهارب المصريات Egyptian Harp Ensambel، تتكون من أمهر العازفات المصريات على آلة الهارب٬ من المحترفات والدارسات اللاتي يصل عددهن إلى أكثر من 9 عازفات.وبدأت هذه المجموعة نشاطها منذ عدة سنوات وقدمت العديد من الحفلات على مسارح دار الأوبرا المصرية وغيرها من المسارح، ويتميز برنامجها بالتنوع الموسيقى، حيث تقدم الموسيقى الكلاسيكية والتراثيهة المصرية والإسبانية والمكسيكية والمعاصرة والجاز وغيرها من الألوان الموسيقية المختلفة.وتهدف الفرقة إلى تسليط الضوء على هذه الآلة المصرية الفرعونية الأصيلة وإبراز مدرسة العزف المصرية التى تمتد جذورها لأكثر من 50 سنة.