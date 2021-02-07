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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فورتونا» تستأنف مد خط أنابيب الغاز فى المياه الدنماركية

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:28 ص
خط أنابيب الغاز فى
خط أنابيب الغاز فى المياه
وكالات
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أعلنت شركة "Nord Stream 2 AG" المشغلة لمشروع "السيل الشمالي 2" لخط أنابيب الغاز أن سفينة "فورتونا" استأنفت أنشطتها في المياه الدنماركية بعد مرحلة تحضيرية استمرت نحو أسبوعين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قالت الشركة، في بيان أصدرته، إن السفينة نفذت بنجاح عمليات تجريبية بحرية وبدأت مد الأنابيب، مشيرة إلى أن "العمل يجري بالتوافق مع كل التراخيص الضرورية".

وبدأت "فورتونا" العمل على استئناف بناء خط أنابيب الغاز يوم 24 يناير، ومن المقرر أن يمتد الجانب الدنماركي من المشروع 120 كيلومترا.

ويشمل مشروع "السيل الشمالي 2" البالغ قيمته 3 مليارات يورو مد أنبوبين بسعة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق، ويبلغ الطول الإجمالي للخط حوالي 1220 كيلومترا، ومن المفترض أن يبنى بموازاة خط الأنابيب "السيل الشمالي".

ومطلع ديسمبر 2020 استؤنفت في المياه الألمانية أعمال بناء خط "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز بعد أن علقت لنحو عام بسبب العقوبات الأمريكية.

وسمحت السلطات الدنماركية باستئناف أشغال المشروع في مياهها، اعتبارا من 15 يناير.

وتنظر الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة على غرار بولندا بشكل سلبي إلى مشروع الغاز الجديد، معتبرة أنه سيزيد اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي وبالتالي على موسكو.

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