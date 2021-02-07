تعطيل العمل بـ3 محافظات عراقية بسبب الأحوال الجوية

أعلنت محافظات ديالى وبابل والنجف في العراق تعطيل الدوام الرسمي، اليوم الأحد، بسبب الأحوال الجوية في البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قررت محافظة المثنى تعطيل الدوام الرسمي بسبب استمرار هطول الأمطار في المحافظة، وسيشمل التعطيل جميع دوائر المحافظة عدا الدوائر الخدمية".على صعيد متصل قررت محافظتي النجف وبابل تعطيل الدوام الرسمي اليوم لذات الأسباب مع استمرار عمل الدوائر الخدمية.وشهدت بعض المناطق العراقية خلال الـ36 ساعة الماضي فيضانات كبيرة مع تزايد هطول الأمطار.