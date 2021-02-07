اليوم.. افتتاح معرض «الإسكندرية وعيد الحب» للفنان عادل مصطفى

يفتتح في الحادية عشر من صباح اليوم الأحد٬ بقاعة الفن بالزمالك٬ معرض الفنان عادل مصطفى الفردي٬ والذي يقام تحت عنوان "الإسكندرية وعيد الحب"٬ ويستمر المعرض حتى الثالث من شهر مارس 2021.والفنان عادل مصطفى من مواليد 1980 حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير 2002، ماجستير في الفنون الجميلة 2009، ودكتوراه 2015 من كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية.وأقام عادل مصطفى معارضه في كل من داخليا وخارجيا، مما عزز رؤيته الخاصة من خلال تجاربه. توضح ممارسته أفكارًا عن الحياة المعاصرة، بدءًا من الحزن إلى الأمل، وعمله متجذر في المناظر الطبيعية المصرية والتناقضات التي لا لبس فيها في البلاد.وعن تجربته الفنية يقول الناقد الفني صلاح بيصار: "عادل مصطفى فنان من جيل الشباب صاحب تجارب متجددة في الخامة والتعبير٬ مفتوحة على دنيا الوسائط التقليدية والحديثة. مابين الفحم والأقلام الملونة كما في أعماله التي تنتمي لمجموعة خيال المآتة 2005، وبين الشرائح الكولاجية التي تعتمد على الصورة الضوئية الفوتوغرافيا، تمتزج باللون في فضاء التصوير كما في معرضه خارج الإطار".وتابع: "قد انتقل من حالة تعبيرية امتزجت فيها السريالية بالحس الميتافيزيقي الكوني في خارج الإطار إلى حالة أخرى مختلفة ومعاكسة في الطريق تنتمي للخيال الفنتازي، جاءت بمساحات من الأمل والبهجة تمتد في عمق اللوحات بطرق بلانهاية تهفو إلى الحلم والجمال".