«هاملت الجرافيك المصرى» ندوة أونلاين للدكتور ياسر منجى

يبث المجلس الأعلى للثقافة، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، في السابعة من مساء غد الإثنين٬ لقاءً مع الناقد والمؤرخ الفني الدكتور ياسر منجي٬ حيث يقدم قراءة في كتابه الأحدث "هاملت الجرافيك المصري - نحميا سعد" والصادر حديثا عن مؤسسة الجزويت للنشر والإعلام.يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة "الثقافة بين إيديك"، الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.وعن "نحميا سعد" يقول مؤلف الكتاب: عبقريٌّ من أفذاذ الفنانين، تصالحَت عليه أرزاءُ الدنيا وقساوة البشر، واتَّخَذَ الفقر والجوعُ والمرضُ منه هدفًا لتسديد ضرباتهم القاصمة، لِيَذوي سريعًا في غَضارة العُمر، تاركًا خلفه – برغم ذلك كلِّه - علاماتٍ وَضيئةً على دَرب الإبداع المصري الحديث.لمع "نحميا سعد" بقوة في فترةٍ وجيزة من حياته القصيرة، فوُجِّهَت له الدعوات الرسمية، وهو لا يزال بعدُ في الخامسة والعشرين مِن عُمرِه، لتمثيل مصر بأعماله في عدد من أهم المحافل الفنية العالمية، كان من بينها "معرض باريس الدولي" لعام 1937، و"بينالي فينسيا" لعام 1938.وعلي الرغم من أن الباحثين في الشأن الجرافيكي المصري قد أحلوا الحسين فوزي مكان الصدارة بمعيار الأسبقية الزمنية لريادة الجوافيك المصري٬ إلا أن المراجعة المنصفة لتاريخ الرجلين سرعان ما تتكفل بإمالة كفة الريادة تجاه نحميا سعد.