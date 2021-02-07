محمود الحلوانى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. غدًا

يحل الشاعر محمود الحلواني٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "الحلواني" مجموعة من قصائده الشعرية، وهي: اسم الله يامان٬ أعزمها على شاي٬ موسيقى من عندك أشوف بيها.ومحمود الحلواني شاعر وناقد وأكاديمي٬ بدأ مسيرته الإبداعية والشعرية في الثمانينات وسط حراك شعري متوهج.وصدرت له أعمال: "خيال الضرورة ومرجعياته - قراءات في شعر العامية"٬ والذي فاز عنه بجائزة أحمد فؤاد نجم فرع النقد، وتمولها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في العام 2019.ومن أشعار الحلواني نقرأ:مرفق طيه قصيدة جديدة لشاعربطل يكتب شعروعاوز يكتب شعرومش عارفشاعر خايفشاعر ما بقاش شاعرمع إنه بيموت فى الشعرالشعر الموزونآسف، ما أقصدش الوزن الوزنقصدي الوزن الأتقل م الوزنالوزن الجوانىالعَصَب الصاحي المشدودرفرفة الجناحات المخزونة فى الأوض المهجورةطنين العافية السارى فى الحبل السُرىالتهابات الأعصاب والدوشة الحسّية اللي بتعملهافتعمل حِس أكيد للجملةوتربط أوصالها بزنـّة خفيفةورفـّه بتتمرجح بين الطفو وبين الغمر القاع