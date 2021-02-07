محمود الحلوانى بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. غدًا
الأحد 07/فبراير/2021 - 12:40 ص
نضال ممدوحطباعة
يحل الشاعر محمود الحلواني٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "الحلواني" مجموعة من قصائده الشعرية، وهي: اسم الله يامان٬ أعزمها على شاي٬ موسيقى من عندك أشوف بيها.
ومحمود الحلواني شاعر وناقد وأكاديمي٬ بدأ مسيرته الإبداعية والشعرية في الثمانينات وسط حراك شعري متوهج.
وصدرت له أعمال: "خيال الضرورة ومرجعياته - قراءات في شعر العامية"٬ والذي فاز عنه بجائزة أحمد فؤاد نجم فرع النقد، وتمولها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في العام 2019.
ومن أشعار الحلواني نقرأ:
مرفق طيه قصيدة جديدة لشاعر
بطل يكتب شعر
وعاوز يكتب شعر
ومش عارف
شاعر خايف
شاعر ما بقاش شاعر
مع إنه بيموت فى الشعر
الشعر الموزون
آسف، ما أقصدش الوزن الوزن
قصدي الوزن الأتقل م الوزن
الوزن الجوانى
العَصَب الصاحي المشدود
رفرفة الجناحات المخزونة فى الأوض المهجورة
طنين العافية السارى فى الحبل السُرى
التهابات الأعصاب والدوشة الحسّية اللي بتعملها
فتعمل حِس أكيد للجملة
وتربط أوصالها بزنـّة خفيفة
ورفـّه بتتمرجح بين الطفو وبين الغمر القاع
ومحمود الحلواني شاعر وناقد وأكاديمي٬ بدأ مسيرته الإبداعية والشعرية في الثمانينات وسط حراك شعري متوهج.
وصدرت له أعمال: "خيال الضرورة ومرجعياته - قراءات في شعر العامية"٬ والذي فاز عنه بجائزة أحمد فؤاد نجم فرع النقد، وتمولها مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في العام 2019.
ومن أشعار الحلواني نقرأ:
مرفق طيه قصيدة جديدة لشاعر
بطل يكتب شعر
وعاوز يكتب شعر
ومش عارف
شاعر خايف
شاعر ما بقاش شاعر
مع إنه بيموت فى الشعر
الشعر الموزون
آسف، ما أقصدش الوزن الوزن
قصدي الوزن الأتقل م الوزن
الوزن الجوانى
العَصَب الصاحي المشدود
رفرفة الجناحات المخزونة فى الأوض المهجورة
طنين العافية السارى فى الحبل السُرى
التهابات الأعصاب والدوشة الحسّية اللي بتعملها
فتعمل حِس أكيد للجملة
وتربط أوصالها بزنـّة خفيفة
ورفـّه بتتمرجح بين الطفو وبين الغمر القاع