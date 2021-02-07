رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-2-2021

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:54 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
طباعة
يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-2-2021، خلال التداولات الصباحية في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-2-2021

البنك المركزي المصري
استقر سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
وجاءت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
وبينت مؤشرات شاشات التداول داخل بنك الإسكندرية سعرالريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري، عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك مصر
كما حافظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك البركة
كما أظهرت شاشات الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.07 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

البنك التجارى الدولي cib
استقر سعر الريال السعودي علي مستوى الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر، عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

البنك العربى الأفريقى الدولى
وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر إيران للتنمية
فيما بلغت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند مستويات 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي
حققت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك عودة
شهدت مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده في استقرارها اليوم أمام نظريها العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

موضوعات متعلقة

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للنهوض بالاتحاد الإفريقي ومؤسساته

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

لا تخافوا.. بايرن يوجه رسالة أخيرة للأهلي قبل مواجهة الاثنين

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 7-2-2021

وفاة الملاكم ليون سبينكس بطل الوزن الثقيل السابق عن 67 عاما

الزمالك يواجه الاتحاد السكندرى لاستعادة الانتصارات فى الدورى

نجم المصارعة العالمى «ريكس» يفاجئ زوجته بتغيير جنسه

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

اتحاد الكتاب: حنان حسن ومصطفى أبوزيد فى طريقهما للشطب

قريبًا «مواسم الغياب» ديوان شعرى للدكتور لقمان شطناوى

غدًا.. افتتاح معرض «عظمة على عظمة» بجاليرى الكحيلة

المبادئ والممارسات التى قادت إلى نجاح «أمازون» فى هذا الكتاب