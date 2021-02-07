سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-2-2021
الأحد 07/فبراير/2021 - 07:54 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-2-2021، خلال التداولات الصباحية في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلي المصري.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-2-2021
البنك المركزي المصري
استقر سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وجاءت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وبينت مؤشرات شاشات التداول داخل بنك الإسكندرية سعرالريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري، عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما حافظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك البركة
كما أظهرت شاشات الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.07 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.
البنك التجارى الدولي cib
استقر سعر الريال السعودي علي مستوى الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر، عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع.
بنك مصر إيران للتنمية
فيما بلغت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند مستويات 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
حققت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك عودة
شهدت مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده في استقرارها اليوم أمام نظريها العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-2-2021
البنك المركزي المصري
استقر سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وجاءت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
وبينت مؤشرات شاشات التداول داخل بنك الإسكندرية سعرالريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري، عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك مصر
كما حافظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك البركة
كما أظهرت شاشات الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.07 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.
البنك التجارى الدولي cib
استقر سعر الريال السعودي علي مستوى الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر، عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
البنك العربى الأفريقى الدولى
وعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع.
بنك مصر إيران للتنمية
فيما بلغت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند مستويات 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي
حققت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
بنك عودة
شهدت مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده في استقرارها اليوم أمام نظريها العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.