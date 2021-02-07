سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-2-2021

يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-2-2021، خلال التداولات الصباحية في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلي المصري.سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-2-2021البنك المركزي المصرياستقر سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري في سوق تداول العملات اليوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصريوجاءت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةوبينت مؤشرات شاشات التداول داخل بنك الإسكندرية سعرالريال السعودى أمام نظيره الجنيه المصري، عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك مصركما حافظ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم في بنك مصر عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك البركةكما أظهرت شاشات الموقع الإلكتروني لبنك البركة الإسلامي ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 4.07 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.البنك التجارى الدولي cibاستقر سعر الريال السعودي علي مستوى الشراء والبيع أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر، عند مستوي 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.البنك العربى الأفريقى الدولىوعلى صعيد سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك العربي الأفريقي بلغت مستوي 4.06، و4.20 جنيه للشراء والبيع.بنك مصر إيران للتنميةفيما بلغت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري بنك مصرإيران للتنمية عند مستويات 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.مصرف أبوظبي الإسلاميحققت مستويات سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري داخل مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوي 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.بنك عودةشهدت مستويات أسعار الريال السعودي فى بنك عوده في استقرارها اليوم أمام نظريها العملة المصرية عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.