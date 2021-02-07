«التنمية المستدامة 2030» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. غدًا

تعقد بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ ندوة عامة بعنوان "التنمية المستدامة 2030"٬ والتي يشارك فيها كل من: الدكتور رشدي صالح أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق٬ والدكتورة مرفت مصطفى أستاذ بكلية العلوم الطبية جامعة فاروس للتحدث عن التنمية الصحية."رؤية مصر 2030"، هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الإاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة.تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.وتركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.