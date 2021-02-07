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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. بيت الشعر يحتفى بذكرى بيرم التونسى الــ 60

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:33 ص
بيرم التونسى
بيرم التونسى
نضال ممدوح
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يقيم بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"٬ بمقره الكائن خلف الجامع الأزهر، في السادسة مساء اليوم الأحد٬ أمسية جديدة من أمسيات صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي٬ ويحمل عنوان "أبناء بيرم التونسي"، وذلك بمناسبة مرور ستين عاما على رحيل أمير شعراء العامية المصرية بيرم التونسي.

يشارك في الأمسية كل من الشعراء: أحمد عبد المعطي حجازي، خالد النشوقاتي، عفاف أحمد التركي، محمود الحلواني، مسعود شومان، ناجي شعيب، يسري حسان، السماح عبد الله.

يسبق الصالون وفي الرابعة عصر نفس اليوم ورشة شعراء جامعات مصر، لمناقشة تأثير بيرم التونسي في الشعراء الشباب.

لم يكن بيرم التونسي مجرد زجال كما يعرفه أغلب القراء بل كان قبل ذلك وبعده شاعرًا فصيحًا بليغًا، وفي نماذج شعره الفصيح خير دليل على ذلك، ولا غرو فهو يقول عن بدايات تعلقه بالأدب: "استوعبت دراسة الأدب العربي من أمهات مصادره وشربته من أصفى ينابيعه ودرست البلاغة وعلوم اللغة وفقهها"، ولكنه انصرف عن طريق الشعر الفصيح وأدار ظهره له لأسباب يبسطها حين يتحدث عن الحال المؤسية لأغلب الشعراء في ذلك الزمان.

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