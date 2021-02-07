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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «فجر يوم جديد» للفنان نذير طنبولى

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:24 ص
معرض فجر يوم جديد
معرض فجر يوم جديد
نضال ممدوح
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يشهد جاليري بيكاسو بالزمالك٬ في الخامسة من مساء السبت الموافق 13 فبراير٬ افتتاح المعرض الفردي للفنان نذير طنبولي٬ والذي يقام تحت عنوان "فجر يوم جديد"٬ والمستوحى من أغنية بنفس الاسم للمغني جيمس سورينجن، حيث يستمر حتى 28 فبراير الجاري.

ولد "الطنبولي" في الإسكندرية عام 1971، بدأ في الرسم والتصوير في سن الثالثة ولم يتوقف، درس الفن والتصميم في جامعة الإسكندرية بين عامي 1989 و1994، وعمل كرسام ومصمم جرافيك قبل الانتقال إلى المملكة المتحدة في عام 2002 حيث عاش منذ ذلك الحين.

في عام 2010، حصل على درجة الماجستير في الفنون من كلية كامبرويل للفنون بلندن، حيث درس فن الكتاب والطباعة، وحصل على جائزة Creative Enterprise لعام 2012 من الجامعة نفسها لتأسيسه وإدارة فضاء STUDO75-LONDON.

منذ عام 2015 كان يعمل بشكل متكرر في الإسكندرية، وأعمال الطنبولي هي سرد لسيرة ذاتية، تواصلية تغلب عليها روح الدعابة، تمثل كلا من الشخصيات والأماكن في عملها حلمًا، مثل تقديم جميع الأشخاص الذين يعرفهم وجميع الأماكن التي سافر إليها، ومع ذلك تحتوي أعماله في كثير من الأحيان على العديد من الموضوعات والرموز العالمية التي تجعلها غير محددة ثقافيًا وجذابة على نطاق واسع.

منذ عام 1990 أقام عدة معارض في مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وألمانيا ودبي، تقام أعماله في العديد من المجموعات العامة والخاصة في العالم.

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