عزت العلايلى يغنى لسداد ديون مصر (صورة)

نعى المؤرخ والناقد الفني خطاب معوض٬ الفنان عزت العلايلي، والذي غادر عالمنا صباح أول أمس٬ مشيرًا إلى أن الفنان الراحل خاض تجربة الغناء للفنانة الراحلة مديحة كامل فى مقطع "سيبك منهم دا مافيش غيري"، والذي قامت الفنانة ليلى مراد بغنائه بالاشتراك مع الفنان عزيز عثمان في فيلم "عنبر"، والذي عرض في سنة 1948، وأخرجه الفنان أنور وجدي.وأوضح "معوض"، في صورة نشرها على موقع "فيسبوك"٬ أن هذا المقطع جزء من أغنية "اللي يقدر على قلبي"، التي قامت بغنائها ليلى مراد بالاشتراك مع كل من عزيز عثمان ومحمود شكوكو وإسماعيل ياسين وإلياس مؤدب، والأغنية من كلمات الشاعر حسين السيد وتلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب.وقام عزت العلايلي بغناء هذه الأغنية في الحفل الكبير، الذي أقامه عدد كبير من الفنانين في سنة 1987، وذلك للمساهمة في سداد ديون مصر في ذلك الوقت.والمعروف أن الفنان عزت العلايلي قد قام بالغناء في بعض الأعمال الفنية، ومنها فيلم "دسوقي أفندي في المصيف"، وكذلك في عدد من البرامج التليفزيونية والسهرات الخاصة، ومن أشهر الأغاني التي قام بغنائها بخلاف هذه الأغنية، "ساعة ما باشوفك جنبي" و"الأرض لو عطشانة".