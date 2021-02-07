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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الأوبرا تنظم حفلًا فنيًا لعازفة الكلارينت هدى حسنى على مسرح سيد درويش

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:17 ص
هدى حسني
هدى حسني
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أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلًا فنيًا لعازفة الكلارينت دكتورة هدى حسني وفرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبدالغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

أقيم الحفل وفق اجراءات احترازية تتبعها دار الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وتباعد المقاعد.

وتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل الأعمال الموسيقية التراثية والمعاصرة منها موسيقى ألف ليلة وليلة، ان راح منك يا عين، أنا قلبي دليلي، نسم علينا الهوى، يا واحشني رد عليا، يا زهره في خيالي، أحبك، غريب الدار، اطلب عنيه، ليه خلتنى أحبك، تخونوه، كلمة حلوة، أنا بعشق البحر، سهر الليالي، التوبة، فيها حاجه حلوة.

شارك فى الحفل نجم الأوبرا الفنان ياسر سعيد حيث قدم مجموعة متنوعة من أغنيات زمن الفن الجميل.

تجدر الإشارة إلى أن عازفة الكلارينت هدى حسنى شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية والعالمية منها مهرجان دبي، مهرجان بعلبك، مهرجان جرش، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة التي لاقت اعجاب الجمهور والنقاد.

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