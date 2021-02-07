«دواوين مسروقة».. حنان حسن تسطو على قصائد شاعرتين وتونسية تسرق فاروق جويدة

نشرت "الدستور" الأسبوع الفائت تفاصيل وقائع السطو على قصائد لنزار قباني من قبل الشاعر المصري مصطفى محمود أبوزيد، عبر ديوانه "حروف من حب"، وهذا الأسبوع نفتح ملف سطو شاعرة مصرية "حنان حسن" على أعمال اثنتين من الشاعرات الأولى سودانية وهى نجلاء يوسف والثانية المصرية زينب محمود، إلى جانب ذلك نكشف تفاصيل سطو الشاعرة التونسية فوزية الحيدري على قصيدة فاروق جويدة "في عينيك عنواني".وكتب الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، تحت عنوان "السرقات العلمية" والمنشور في 25 أبريل من عام 2014، عبر منصة الحوار المتمدن يقول فيه: "الانتحال في المعجم العربي لفظٌ من معانيه نسبة الشيء إلى النفس وهو للغير، أو ادّعاء ذلك. ولا يكون الانتحال بنقل المكتوب فحسب، حيث يذكر المعجم أن نَحَلَ الشخصُ القولَ يعني أنه نسبه إلى نفسه وليس إلى قائله".ووفقًا لما قاله "عبدالهادى" فإن الشاعرة حنان حسن متهمة بالسطو والسرقة الأدبية من قبل شاعرتين، وهذه العملية تمت عبر دوواينها الثلاث التي تقدمت بها لتحصل على عضوية اتحاد كتاب مصر.وتقول الشاعرة زينب محمد، صاحبة ديوان "فلامنكو"، إنها أنها فوجئت بمقطع كامل من قصيدتها "الوصية" والمنشورة عبر ديوانها "فلامنكو" 2015 عن دار العلوم، قد سطت عليه الشاعرة "حنان حسن"، ونشرت مقطع كامل منها عبر قصيدتها "اتجاه الشوف" بديوانها "كله زايل" والمنشورعام 2020 عن الحصري للطباعة.وأشارت الشاعرة زينب محمد، فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنها تقدمت بشكوى لنقابة اتحاد كتاب مصر للبت في الموضوع، خاصة أن ديوان "كله زايل" هو أحد الأعمال الشعرية التى تحصلت به الشاعرة حنان حسن على عضوية نقابة اتحاد كتاب مصر.وأشار الشاعر والروائي أحمد فضلول شبلول، وهو الذي قدم ديوان "وجع" للشاعرة حنان حسن، إلى أن الشاعرة "نجلاء يوسف " تحدثت إليه بخصوص الديوان وأشارت إلى أن الديوان من إنتاجها الشعري، وقد سطت عليه الشاعرة حنان حسن، وأنها بصدد تقديم شكوى إلى المحكمة.ولفت أحمد فضل شبلول، فى تصريحات لـ"الدستور"، إلى أنه لا يمكن له الحكم في هذا الأمر، ويرجع الأمر إلى أهل الاختصاص والمحكمة وحكمها، فلا يمكن له أن يوجه لـ حنان حسن تهمة السطو، ولا يمكن أن يوجه لنجلاء تهمة الكذب، الأمر في يد القضاء.ومن جانبها، أشارت الشاعرة السودانية نجلاء يوسف إلى أنها اكتشفت هذا الأمر في شهر 9 الفائت من العام 2020 بمحض الصدفة، حيث وجدت أحد مقاطع قصيدتها منشورًا بصفحة "الإسكندرية تبدع" ومنسوبة للشاعرة حنان حسن، وحاولت التواصل معها عبر صفحة فيس بوك إلا أنها مجرد عرفتها أنه بنفسها، وقالت إن القصيدة خاصة بها، قامت بعمل حظر.وأضافت: "مع الوقت اكتشفت عبر أصدقائي أن هناك ثلاثة دوواوين للشاعرة حنان حسن ديوان وجع، وديوان في حضن عينيك، وديوان كله زايل، اكتشفت أنها سطت على كل قصائدى ونسبتها لنفسها عبر دواوينها".ولفتت الشاعرة السودانية "نجلاء يوسف" إلى أنها فقدت صفحة الفيس الخاصة بها والمدون عليها أغلب قصائدها، لكنها نجحت في التوصل إلى العديد من قصائدها عبر أصدقائها والذين كانوا يشاركونها عرض القصائد على صفحاتهم، إلى جانب ذلك ثمة العديد من القصائد تحتفظ بها بخط يدها.وأكدت الشاعرة نجلاء يوسف أنها توجهت بشكوى إلى النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر تتهم فيها الشاعرة "حنان حسن" بالسطو على قصائدها.التونسية فوزية الحيدري تسطو على قصيدة لفاروق جويدةوفى سياق آخر، سطت الشاعرة التونسية فوزية الحيدري على قصيدة فاروق جويدة، والتى تحمل عنوان "في عينيك عنواني"، ونسبتها لنفسها عبر ديوانها "نزيف من خاصرة الوطن".وكشفت الشاعرة والمترجمة المصرية أمل الشربينى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سطو الشاعرة التونسية فوزية الحيدري على قصيدة "في عينيك عنواني" والتى غنتها الفنانة سمية القيصر.وقالت أمل الشربيني، "أتحدى الأستاذة التي تدعي أنها شاعرة في نشر نص قصيدتها من ديوانها المذكور.. لو كان لديها الجرأة ليقرأ الذين لا يعرفون عن الشعر شيئا من جمهورها المسكين أنه شبه مسروق بالنص من قصيدة فاروق جويدة بنفس الاسم".وقالت أمل الشربيني، فى تصريحات لـ"الدستور"، إنها تواصلت مع الشاعرة التونسية، وأوضحت لها أن القصيدة للشاعر المصري فاروق جويدة، فما كان من الشاعرة التونسية إلا أنها قامت بحذف كل ما يتعلق بالقصيدة من على صفحتها، وقامت بعمل حظر للشاعرة المصرية أمل الشربيني.وفي نفس السياق وعبر أزمة سرقة الشاعر المصري لقصائد نزار قباني، جاء سؤال ومطالبة من الناقد والمترجم سيد إمام بتعريف دقيق للسرقة الأدبية، وإلا سيتحول الجميع إلى لصوص: دانتي، شكسبير، جان أنوي، توفيق الحكيم، بورخس، كويتزي، ماركيز، ألفريد فرج، سارتر، فرجيل، برناردشو، مشيرًا إلى أن ذلك ليس دفاعًا عن اللصوص الفعليين، وإنما ضبطًا للمعايير! متى يبدأ حد السرقة ومتى ينتهي؟.وجاء تعقيب الكاتب أشرف عتريس بقوله: "عندما تكون بلا إشارة ونقل حرفيا عن وعى أو جهل سيان، وعندما يكون الكاتب لا يدرك خطورة الاستلهام والتوظيف أيضا بجهل أو عمدا يبقى كل هذا سرقة بقصد، وهكذا فى رسائل الماجستير والدكتوراه وليس في إلابداع الأدبى فقط وحتى السينما والمسرح".