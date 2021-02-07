ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين فى السودان إلى أكثر من67 ألفا

ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين، الذين عبروا إلى شرق السودان، جراء الاضطرابات في أقليم تيجراي، إلى 67 ألفا و245 لاجئا.وذكرت معتمدية اللاجئين بالسودان، أن عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين عبروا اليوم لمركز "حمداييت" في شرق السودان، بلغ 53 لاجئا، ليبلغ العدد الكلي للاجئين في المركز 48 ألفا و239 لاجئا، فيما بلغ عدد اللاجئين الذين عبروا إلى مركز "المدينة 8" 17 لاجئا، ليبلغ العدد الكلي 19 ألفا و6 لاجئين.