مركز السيطرة: 39 مليون جرعة من لقاح كورونا قُدمت للمواطنين داخل أمريكا

ذكر مركز السيطرة على الأمراض الأمريكية، أن سلطات الصحة الأمريكية قدّمت، حتى آخر إحصاء، أكثر من 39 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لملايين الأشخاص في الولايات المتحدة.ووفقا للبيانات الواردة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز، فقد قُدّمت 39 مليون و37 ألفا و964 جرعة من أصل 59 مليون و304 آلاف و600 جرعة جرى توزيعها بالفعل على مقدمي الخدمة.وبحسب البيانات نفسها، فقد تلقى 30.25 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما تلقى 3.8 مليون شخص الجرعتين اللازمتين للتطعيم ضد "كوفيد-19".