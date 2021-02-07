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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الإيسيسيكو تدعو الى التوعية بمخاطر ختان الإناث

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:10 ص
التوعية بمخاطر ختان
التوعية بمخاطر ختان الإناث
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دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بمناسبة اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الموافق السادس من فبراير، إلى التوعية بالمخاطر المترتبة عن استمرار هذه الممارسات في العديد من دول العالم بما يسببه ذلك من إلحاق الضرر بالأعضاء التناسلية الخارجية بدواعي المحافظة على أعراف وتقاليد خاطئة.

واعتبرت الإسيسيكو فى بيان لها استمرار هذه الممارسات نوعًا من التمييز ضد النساء والفتيات، وله نتائج وخيمة على صحتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية.

وأضاف البيان أن ما يسمى "ختان الإناث" هو من قبيل العادات وليس من قبيل الديانة في شيء، خلافًا لختان الذكور الذي هو من الشعائر الدينية، ودعت الإيسيسكو في بيانها إلى الرجوع عن هذه المسألة وإلى الدراسات الطبية التي أثبتت ضرر هذه العادة على صحة الإنسان.

كما دعت المنظمة إلى أهمية التوعية بالمخاطر الناجمة عن استمرارهذه الممارسات؛ وإلى الحاجة الملحة لتنسيق الجهود بين المؤسسات الدولية والحكومية والمجتمع المدني للتربية الصحية السليمة، التي تحترم كرامة الإنسان وتتوافق مع المعتقدات الدينية الصحيحة.

وأشار بيان المنظمة إلى التقديرات الأممية إلى تعرض حوالي 200 مليون فتاة عبر العالم إلى بتر أعضائهن التناسلية مما تسبب لهن في عاهات جسدية ونفسية مستمرة.

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